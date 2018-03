UE.- La Eurocámara archiva la denuncia contra el plan de ordenación de Cabo Blanco-Buzanada (Tenerife)

6/11/2008 - 17:19

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó hoy, con los votos a favor del PP y la oposición de los socialistas y los verdes, archivar la denuncia contra el plan territorial de ordenación de Cabo Blanco-Buzanada (Tenerife) al no detectar de momento ninguna infracción a la legislación medioambiental comunitaria.

BRUSELAS, 6 (EUROPA PRESS)

La queja había sido presentada por José Antonio Reverón en nombre del grupo socialista en el ayuntamiento de Arona (Tenerife). Reverón, que estuvo presente durante el debate, denunciaba que el plan vulnera las reglas europeas sobre evaluación de impacto y contratación pública.

En contraste, la consejera de Planificación del Cabildo de Tenerife, María del Pino León, aseguró que el plan respeta plenamente la legislación comunitaria. Indicó que el plan es un instrumento de ordenación territorial y no un proyecto urbanístico y que además todavía no se ha aprobado. Además, anunció que el Cabildo está preparando un informe de sostenibilidad ambiental sobre el mismo.

El representante de la Comisión Europea, José María Ramos, explicó por su parte que hasta que el plan no se apruebe no se puede constatar una infracción a la legislación medioambiental de la UE. Afirmó que corresponde a las autoridades competentes decidir si aplican o no la directiva de evaluación ambiental estratégica a este caso, pero dijo que el Ejecutivo comunitario lo ve "muy recomendable".

Pese a la opinión de la Comisión, tanto el eurodiputado verde David Hammerstein como el socialista Manuel Medina pidieron que el caso se mantenga abierto. Sin embargo, el PP pidió una votación para archivar el caso y venció por 12 votos a favor y 5 en contra.

El presidente de la comisión de Peticiones, Marcin Libicki, anunció que escribirá una carta a todas las partes interesadas para advertirles de que si el plan que se apruebe finalmente no respeta la legislación comunitaria se volverá a reabrir el debate.