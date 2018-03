Debate Navarra.- Sanz dice que está dispuesto a estudiar "mañana mismo" las diez propuestas del PSN ante la crisis

El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, afirmó hoy que las diez propuestas de acuerdo que planteó hoy el PSN ante la crisis económica "no suenan mal" y aseguró que está dispuesto a analizar estas medidas "mañana mismo" y a ampliarlas, si fuera necesario, "para superar momentos de incertidumbre".

Sanz señaló, en su segunda intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, en respuesta a los grupos parlamentarios, que acepta "analizar una por una" las propuestas del PSN, además de añadir alguna más. "No vamos a tener ningún obstáculo", señaló, en relación con las propuestas del PSN en materia de economía, vivienda, salud y educación, entre otras.

El jefe del Ejecutivo foral hizo un "llamamiento para que actuemos unos y otros sin complejos a la hora de impulsar medidas relacionadas con la colaboración". "A nosotros no nos ha importado actuar sin complejos para romper lo que ha sido una estabilidad de 17 años por defender los intereses generales y la estabilidad de Navarra, y así vamos a seguir actuando siempre", aseguró.

Además, en respuesta a la pregunta que le lanzó por la mañana el portavoz socialista, Roberto Jiménez, Miguel Sanz garantizó que si en los ayuntamientos donde gobierna el PSN los votos de UPN son "imprescindibles para sacar adelante cuestiones fundamentales y existe voluntad de negociar" hará "todo lo que pueda hacer" para favorecer la aprobación de estas cuestiones fundamentales.

Igualmente, trasladó al PSN que si considera que "existe algún déficit en alguna actuación que no ha sido cumplida estrictamente por el Gobierno, ahí estaremos nosotros para intentar subsanar ese déficit o los errores que hayamos podido cometer". "No estoy hablando por hablar, estoy diciendo lo que realmente pienso", aseguró.

Además, Miguel Sanz afirmó que no cree "en la política de bloques, en la política de trincheras, ni en la política de la confrontación". "Podemos tener discrepancias sobre temas que no son trascendentales y sólo con una actitud de colaboración y consenso en temas sustanciales y trascendentales haremos avanzar esta sociedad", destacó.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo foral agradeció "la actitud, más allá del debate, que el PSN ha tenido a lo largo de este trayecto desde la conformación del Gobierno en asuntos verdaderamente importantes para los ciudadanos".

CRÍTICO CON NABAI E IUN

Frente a las palabras que dedicó al PSN, Miguel Sanz se mostró crítico con el papel desempeñado por Nafarroa Bai e Izquierda Unida, que a su juicio, presentaron una actitud "mucho menos responsables" en sus intervenciones en el debate.

En relación con Nafarroa Bai, Miguel Sanz señaló que tras escuchar esta mañana a su portavoz hizo "un esfuerzo por apuntar sólo lo importante de su discurso y me ha servido media página, porque casi todo su discurso se ha centrado en una crítica al PSN por no haber facilitado su Gobierno, o por haber facilitado el de UPN".

Sanz negó que exista un "pacto oculto" entre el PSN y UPN. "Lo digo públicamente ante la Cámara que representa al conjunto de los ciudadanos de Navarra. Nada inconfesable subyace en mi acceso a la presidencia del Gobierno, nada inconfesable subyace en la abstención del PSN, no hay nada pactado ni nada comprometido", agregó

El jefe del Ejecutivo foral respondió a NaBai que UPN y PSN no gobiernan juntos y subrayó que el PSN "está haciendo la oposición". "Ustedes hacen una oposición mucho menos responsable y mucho menos eficaz, aunque les parezca que pueden obtener réditos electorales", señaló.

Así, Sanz insistió en que "en situaciones especiales en las que hay que hacer frente a momentos trascendentales, la oposición tiene que ser responsable, y eso es lo que yo no encuentro en Nafarroa Bai". "Su prioridad son otras cuestiones, conseguir su objetivo de territorialidad alrededor de la conformación de la gran Euskal Herria, etcétera, etcétera", agregó.

Además, el presidente del Gobierno reconoció que "es verdad que mi prioridad política es que NaBai no llegue al Gobierno, lo mismo que su prioridad es echarnos a nosotros del Gobierno".

Sobre la exigencia de NaBai de que el Gobierno reclame más competencias al Estado, Sanz señaló que "las competencias no son leitmotiv de nuestra gestión" y añadió que quiere asumir competencias "para aplicarlas con mayor eficacia y con mayor solvencia, sino es para eso, es mejor no asumirlas, porque a los ciudadanos les trae sin cuidado que la seguridad en la carretera la gestionen una personas con tricornio o con boina roja".

En cuanto a la competencia para convocar consultas, Sanz señaló: "No, gracias. Si usted quiere hacer las consultas, vaya al Amejoramiento, y si tiene la mayoría del Parlamento podrá llegar a hacerlas, pero me da la sensación de que no va a tener votos suficientes", dijo.

En cuanto a IUN, el presidente del Gobierno señaló que él no es "valedor del déficit cero, y cuando ha sido necesario acudir al endeudamiento, se ha acudido al endeudamiento, sobre todo si no significa situarnos en unos niveles fuera de los objetivos de Maastrich".

Igualmente, señaló que "es difícil calificar el Plan Navarra 2012 como el plan del cemento, porque hay que unirlo a múltiples ámbitos como el de salud, el de los centros tecnológicos, el de infraestructuras de regadío, o el de cultura".

Sanz consideró que todas las propuestas que lanzaron NaBai e IUN "se han hecho desde planteamientos absolutamente radicales y si las aplicásemos en nuestra Comunidad, harían a Navarra francamente inviable, que por cierto, a lo mejor es lo que quieren algunos, hacerla inviable desde el punto de vista económico para hacerla inviable desde el punto de vista político".