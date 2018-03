Saqueo.- Roca niega tener relación con el desvío de fondos y acusa a Castel de "uso indebido" de sus empresas

6/11/2008 - 18:49

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y gerente de la sociedad municipal Planeamiento 2000, José Antonio Roca, negó hoy tener "ninguna relación" con el desvío de más de 36 millones de euros procedentes del consistorio a empresas privadas. Acusó además al considerado contable del entramado financiero investigado en la operación 'Saqueo I', Manuel Jorge Castel, de hacer un "uso indebido" de las sociedades compradas en 1993 por el propio Roca y que fueron utilizadas para la distracción de caudales.

"No tengo ninguna relación con que el señor Castel o alguien del Ayuntamiento hiciera un uso indebido de esas sociedades", aseguró Roca en respuesta a las preguntas de la representante de la Fiscalía Anticorrupción Belén Suárez sobre la utilización por su parte de cuatro sociedades inactivas compradas por el acusado y que se hicieron constar fraudulentamente como proveedoras de las empresas municipales.

"No cobré absolutamente nada, no he puesto a disposición de nadie absolutamente nada. No he hecho absolutamente nada y usted lo sabe señora fiscal", dijo el ex asesor del consistorio marbellí ante la insinuación de la fiscal de que pudo percibir alguna gratificación por adquirir estas empresas y ponerlas a disposición de terceros para facilitar de la distracción de caudales públicos.

Roca explicó que adquirió las sociedades en 1993 a nombre de su madre, Dolores Nicolás, y utilizando un poder notarial, debido a que una de las dos empresas de las que era propietario en ese momento había quebrado. "Las compré para usarlas para salvar la quiebra y operar con ellas".

Agregó que fue el entonces alcalde de Marbella, Jesús Gil, el que le recomendó la compra de empresas ya constituidas y le puso en contacto con los titulares de las participaciones de Dintak SA, Cantera Nasok SA, Contratas El Plantio y Contratas Peninsulares, que adquirió a nombre de su madre ya que "estaba inhabililato" tras la quiebra y "no quería aparecer". "Siempre he usado a mi madre para temas fiscales", dijo.

La Fiscalía solicita en su escrito de acusación, que hizo público en 2005, 10 años de cárcel para Roca, por un delito de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil y la devolución al Ayuntamiento de Marbella del dinero presuntamente desviado.

"SIN MI CONOCIMIENTO"

"Alguien hizo uso indebido de las sociedades sin mi conformidad y sin mi conocimiento", explicó Roca que defendió que, desde el momento de la adquisión en 1993 él no hizo ningún movimiento con las empresas. "No modifiqué los cargos ni abrí ninguna cuenta, no hice absolutamente nada con ellas", indicó.

Añadió que suponer que el 80 por ciento del pago total de las contratas otorgadas a Planeamiento 2000 fueran a parar a estas sociedades inactivas "es tanto como pensar que Hacienda es tonta". "La acusación no se sostiene, no corresponde a la realidad", se defendió

En cuanto a la contabilidad en B de Planeamiento 2000, Roca reiteró que estos pagos "no oficiales" no existían y atribuyó las cantidades no justificadas que salieron de la empresa a la retribución de las nóminas de los empleados. Atribuyó las anotaciones en agendas relativas a "datos B" a "desafortunadas expresiones" que realmente querían referirse a "cantidades pendientes de justificar".