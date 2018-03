Zapatero cree que esta legislatura será "políticamente más fácil" que la anterior, aunque "económicamente más difícil"

'The Economist' le define como "estratega hábil" con un "aprecio implacable por el poder"

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está convencido de que su segunda legislatura será "políticamente más fácil pero económicamente más difícil", según aseguró él mismo en una entrevista con 'The Economist'. La publicación británica recoge las palabras de Zapatero en un especial sobre España publicado hoy con el título "La fiesta se ha acabado".

"La primera legislatura fue económicamente fácil pero políticamente difícil. Esta legislatura será políticamente más fácil pero económicamente más difícil" afirma el jefe del Ejecutivo. La revista cree, no obstante, que lo más probable es que Zapatero "afronte problemas en los dos frentes".

En un reportaje titulado 'Las tácticas de Zapatero, flirtear con los nacionalistas, provocar a la oposición', la publicación cree que Zapatero, "que fue a menudo ridiculizado como un peso ligero", se ha beneficiado de haber sido "subestimado por sus oponentes" y ha demostrado ser "un estratega político hábil con un aprecio implacable por el poder que le ha dado un control férreo sobre su propio partido".

En el texto, el propio Zapatero defiende que su política doméstica ha dado importancia a "la extensión de las libertades", a "reforzar la idea de ciudadanía" y a promover una "sociedad más creativa y más tolerante", en referencia a las reformas para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, los divorcios rápidos, la ley contra la violencia doméstica o la de atención a la dependencia.

Entre las turbulencias políticas de la primera legislatura, la revista cita la reforma del Estatuto catalán y el "controvertido" intento de buscar la paz con ETA, un punto en el que recuerda que José María Aznar y Felipe González también lo intentaron, fue con el consenso de la oposición.

Sobre ETA, el reportaje señala que según fuentes oficiales ha caído el apoyo a la violencia entre sus seguidores tradicionales y añade que, según el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "eso sugiere que algún día terminará". "Y estamos más cerca del final que hace cinco años", agrega el ministro.

ESTADO AUTONOMICO, "EL MEJOR PENSAMIENTO LIBERAL"

Por otro lado, el presidente del Gobierno defiende el Estado de las Autonomías subrayando que este sistema "extiende el poder e impide la concentración" y que, en ese sentido, es un reflejo del "mejor pensamiento liberal". Repite además su rechazo a la consulta que quería convocar el 'lehendakari' Juan José Ibarretxe, "porque va contra la Constitución".

Sobre el Estado autonómico, la revista recoge también la opinión del escritor y académico Antonio Muñoz Molina, que sostiene que el sistema ha permitido la resurrección de la figura del cacique. En este sentido, destaca que Jordi Pujol gobernó 23 años en Cataluña, Manuel Fraga 15 en Galicia y Manuel Chaves ha sido el único presidente autonómico andaluz.

En materia económica, el texto destaca que, a diferencia del PP, Zapatero no desea reabrir el debate sobre un mayor uso de la energía nuclear y le cita textualmente para destacar que el Gobierno no reformará el mercado laboral sin el consenso de empresarios y sindicatos.

"Una reforma que no cuente con esa comprensión no será muy útil", argumenta Zapatero. Para el periodista, en cambio, esta actitud sugiere que el diálogo social no obtendrá grandes logros.

La publicación cuestiona que Zapatero anunciara este otoño una subida del 6 por ciento de las pensiones mínimas en lugar de aprovechar las reservas de la Seguridad Social para hacer frente al envejecimiento de la población, y a continuación recoge la opinión del vicepresidente económico, Pedro Solbes.

"La cuestión de las reformas no siempre se vincula al crecimiento económico, como debería ser", dice Solbes, según la revista, y añade que el presidente del Gobierno "es más sensible a la cuestión de los derechos sociales".

LAS REPATRIACIONES, LOGRO EN POLITICA EXTERIOR

Sobre la política exterior del Gobierno, la revista cree que tal vez su único logro concreto ha sido el haber conseguido repatriar a un 80 por ciento de los inmigrantes ilegales detenidos gracias a una política de ayudas a los países de África noroccidental.

El periodista afirma que en la primera legislatura fue difícil "adivinar las ambiciones internacionales" de un presidente "que sólo habla un poco de francés y nunca ha pasado mucho tiempo fuera de España".

No obstante, añade que en este segundo mandato le dará más peso a la proyección internacional y que el propio Zapatero afirma que España está en una posición única para promover el "diálogo norte-sur".