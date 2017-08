El PSOE ofrecerá sus propuestas para solucionar el tema catalán antes del 1-O

Madrid, 16 ago (EFE).- La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha anunciado hoy que, "frente al inmovilismo del PP" en el conflicto catalán, su partido dará a conocer el próximo día 28 las iniciativas que a partir de septiembre llevará al Congreso, basadas en su hoja de ruta, que es la Declaración de Barcelona.

En rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Permanente y de la dirección del grupo socialista, Lastra ha lamentado que ese inmovilismo del PP lleve a "dejar pudrir los temas hasta que ya prácticamente no tienen solución".

Ha subrayado que la obligación de los socialistas, "como principal partido de la oposición, es aportar soluciones" y hacerlo "ahora, porque serán mucho más eficaces y eficientes que el día 2 de octubre".

Lastra ha recordado cómo en la entrevista que mantuvo el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le trasladó "todo el apoyo que fuera necesario" ante el desafío independentista "y solo le puso una condición: que dialogara constitucionalmente".

"Un mes después -ha añadido- no solamente no ha hecho nada, sino que nos tememos que siga sin hacer nada, porque no ha habido ningún anuncio, avance o gesto".

A su juicio, la "apuesta" socialista ofrece tres certezas a los catalanes y al conjunto de españoles: un sí al cumplimiento de la ley, por lo que apoyarán al Gobierno en su recurso a la ley del referéndum; un sí también al diálogo constitucional para desbloquear esta situación.

Y también un sí a tomar la iniciativa, a que los demócratas vayan por delante de los independentistas y no estar siempre "a rebufo" de lo que hagan los independentistas.

"Nos parece muy bien recurrir la ley del referéndum -ha precisado-, porque no hay otro camino que cumplir la legalidad, pero también es cierto que en la Moncloa necesitamos una mayor energía en el desmontaje del independentismo".

A los secesionistas les ha dicho que "situar a Cataluña fuera de la legalidad es una grave irresponsabilidad" y que el PSOE siempre estará en la defensa del Estado de derecho.

Sobre que la Mesa del Parlament no haya iniciado la tramitación de la ley del referéndum, Lastra ha respaldado las declaraciones del PSC y ha considerado que es "un paso más" en la opacidad de las fuerzas independentistas, porque lo que consiguen con esa decisión es "acortar los plazos" e "impedir al resto de diputados ejercer su derecho y su obligación, que es velar por el cumplimiento de la norma".

En relación con que el Gobierno no aplicará el artículo 155 de la Constitución en el conflicto catalán, Lastra le ha dado la bienvenida a sus posiciones y ha confiado en que "no sea la última vez".

Además, ha destacado que el PP, sobre la huelga en el Aeropuerto de Barcelona, "como siempre, llega tarde y mal" a intentar solucionar "un problema que generaron ellos", porque el conflicto con las empresas de seguridad "está causado por una reforma laboral aprobada por el PP, con el apoyo de CiU, que lleva a la explotación laboral de los trabajadores".

Ha anunciado que el PSOE solicitará la comparecencia de los ministros de Empleo y de Fomento en el Congreso y presentará una proposición de ley para modificar el Estatuto de Trabajadores y que no primen los convenios de empresa por encima de los de sector, "tal y como está pasando en El Prat".

A ello se sumará el impulso a que la Ley de subcontratas, que ahora está en ponencia, vele también por los derechos de los trabajadores, así como la modificación de la Ley de contratos del sector público para que no haya "estas bajas temerarias en la prestación de servicios, que nos lleven a la precarización en el empleo".

Lastra ha recordado que su partido va a pedir la comparecencia de Rajoy ante el pleno del Congreso "por su declaración ante la Audiencia Nacional sobre la corrupción de su partido" y ha pedido al resto de fuerzas políticas, especialmente a Ciudadanos, que no bloqueen esa comparecencia.