El PP dice que el artículo 155 "en este momento no está encima de la mesa" y que el Gobierno actuará proporcionalmente

17/08/2017 - 10:41

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha insistido en que "en este momento no está encima de la mesa" la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución y ha asegurado que el Gobierno actuará "de forma proporcional".

"Yo lo he descartado en este momento porque no está encima de la mesa", ha explicado Hernando en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press. Sin embargo, el diputado 'popular' ha recordado que la suspensión de la autonomía contemplada en este artículo es una medida incorporada en el ordenamiento español y que el Gobierno actuará "de forma proporcional". "Ahora y en este momento no está en aplicación este artículo", ha insistido.

Respecto a la celebración del referéndum del 1-O, Hernando ha garantizado que "todo el mundo es consciente" de que no se va a producir y de que España es "un país que no se puede destruir así como así".

PROCESO "ABSOLUTAMENTE MUERTO"

Según mantiene, el proceso secesionista de Cataluña está "absolutamente muerto" y continúa adelante "con el objetivo de calentar las posiciones electorales" de cara a unos presuntos comicios autonómicos, en los que los independentistas buscarían "obtener rédito político del victimismo".

Hernando ha aseverado que "el mundo independentista" se encuentra en "el caos" y, por ello, tienen lugar "actuaciones esperpénticas" como las "purgas" de los consejeros destituidos por poner en duda la celebración del referéndum. De esta manera, ha expresado que el Gobierno catalán "se mueve cada vez más" en las posiciones de la CUP, a la que ha tachado de "extremista, radical y xenófoba".

APOYO DEL PSOE CON "MANIOBRAS ESPECULATIVAS"

El portavoz del PP ha reconocido el apoyo del PSOE respecto a la posible independencia de Cataluña, pero ha dicho que no es "firme" y ha criticado las "maniobras especulativas un poco extrañas" que realiza.

"Decir ahora que España es una nación de naciones y que no sepan decirnos cuáles naciones forman la nación española es un disparate", ha argumentado el parlamentario 'popular', que ha remitido al PSOE al ordenamiento jurídico existente.

Además, considera que el modelo actual de las autonomías es "bueno y adecuado" y que, aunque puede ser "ajustable", ha dado "buenos resultados" y que lo necesario es que "cada gobierno actúe en función de sus competencias".