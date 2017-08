Villegas: El procés está llegando a su fin, choca con el muro de la democracia

Madrid, 17 ago (EFE).- El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha asegurado hoy que "el 'procés' está llegando a su fin, está chocando con el Derecho, la Constitución y el muro de la democracia" y los separatistas "no saben qué hacer con sus iniciativas" en Cataluña.

Así ha valorado Villegas, en rueda de prensa, la decisión de la Mesa del Parlament de no tramitar la ley del Referéndum, por lo que, a su juicio, "la legislatura está agotada y la única salida es la convocatoria de elecciones" porque los catalanes "ya no esperamos nada de este Parlamento".

"Poder elegir -ha agregado- una nueva mayoría que no tenga un proyecto que nos separe, sino con un proyecto aglutinador", eso es lo que quieren los catalanes y "los mismos protagonistas", las instituciones y los diputados de PDeCAT, ERC y CUP, "lo saben".

Se ha referido a la resolución del Tribunal Constitucional, de rechazar el recurso de Cataluña y mantener la suspensión de la reforma del Reglamento del Parlamento, que ha definido como "mordaza, con el que los separatistas quieren evitar el debate democrático en el Parlamento".

Villegas ha insistido en que ayer la Mesa del Parlament, al no tramitar la ley, "ha hurtado el debate" y es "vergonzosa" la "utilización sectaria de los cargos institucionales, concretamente de la presidenta del Parlamento", que actúa en favor de intereses partidistas y personales, cuando debería representar a todos.

En su opinión, lo que debería haber hecho la presidenta Forcadell es "echar para atrás" la propuesta, mientras que lo que se ha hecho es posponerla, lo que demuestra una "falta de respeto de las instituciones catalanas y del desconcierto en las filas separatistas".

Respecto a las diferencias de si se debe aplicar el artículo 155 de la Constitución exhibidas entre el PP y el Gobierno, Villegas ha precisado que su partido no va a entrar porque "no es bueno decir qué herramientas se van a aplicar" en Cataluña para evitar el referéndum.

"Lo que hay que hacer -ha continuado- es aplicarlas según marca la ley", por lo que no van a entrar en la polémica porque "no son positivas para nadie", y ha recomendado al PP que no las avive.

Sobre si Ciudadanos ha mantenido algún contacto con el PP por Cataluña, su secretario general ha indicado que los ha habido, con la líder del partido en esta comunidad, Inés Arrimadas, "a la cabeza".