EL PNV cree que "hay partido" que jugar con el Gobierno del PP: la transferencia de la gestión de la Seguridad Social

17/08/2017 - 14:50

Considera que "los globos sonda" que manda el PP sobre esta materia "poniendo límites" forma parte de "una estrategia negociadora"

BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del PNV en Álava, José Antonio Suso, cree que "hay partido" que jugar con el Gobierno del PP en el tema de la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social. Además, considera que "los globos sonda" que manda el PP sobre esta materia, "poniendo límites" como la unidad de la caja de las pensiones, forman parte de "una estrategia negociadora", aunque ha asegurado que todavía no ha comenzado la negociación.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Suso ha reclamado que las competencias pendientes de transferir a Euskadi se traspasen. "Han pasado muchos años para cumplir algo que ya se tenía que haber hecho de forma mucho más rápida", ha añadido.

El dirigente jeltzale ha considerado que, sobre la transferencia de la Seguridad Social, "hay partido" que jugar, y todavía no se ha comenzado "ni a hablar" sobre ella entre los Gobiernos vasco y central.

"Empezar a mandar globos sonda, como ha mandado el señor Maroto poniendo límites a la negociación y diciendo 'hasta aquí vamos a llegar', forma parte de una estrategia negociadora. Pero, en cualquier caso, como no ha empezado, nosotros tampoco hemos definido en el EBB cuál va a ser nuestra estrategia negociadora", ha indicado.

PRESUPUESTOS

En este sentido, cree que es "lógico" que se hable de las competencias pendientes de transferir, pero ha apuntado que el PNV "no ha hablado para nada de qué va a hacer ante un posible acuerdo presupuestario para 2018". "No está ni tan siquiera encima de la mesa", ha aseverado.

José Antonio Suso ha manifestado que lo que se conoce es que los jeltzales llegaron a un acuerdo con el PP para las cuentas estatales de 2018 y parece que el presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, quiere presentar Presupuestos para 2018.

"Parece que, si quiere sacarlos adelante, el PNV es una pieza importante. Pero, si en 2018 no se consiguen aquellas necesidades que creemos que Euskadi tiene y que no son, de alguna manera, completadas o complementadas por el Gobierno de Madrid, no habrá acuerdo. Si llegamos a conseguir estas transferencias, por ejemplo, y otro tipo de asuntos que pongamos sobre la mesa, valoraremos si el coste/beneficio es bueno para Euskadi. Y, a partir de ahí, decidiremos nuestro voto", ha subrayado.