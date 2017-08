El alcalde de Bilbao pide no generar una "alarma indiscriminada" ante las fiestas de la ciudad

18/08/2017 - 14:07

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha hecho un llamamiento a no generar una "alarma indiscriminada" en la ciudad, porque se están tomando las medidas "adecuadas" ante el inicio, este sábado, de la Aste Nagusia. Según ha manifestado, no existe en estos momentos "un riesgo específico" de atentado en la capital vízcaina. "Estamos ocupados pero no preocupados", ha puntualizado, después de que el sindicato de la Ertzaintza ErNE haya afirmado que la posibilidad de comisión de atentados yihadista en Euskadi es "sumamente alto".

BILBAO, 18 (EUROPA PRESS)

Aburto, que ha participado este viernes en la concentración de repulsa contra los atentados de Cataluña que ha tenido lugar este mediodía ante el ayuntamiento de la villa, ha trasladado "un mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía ante una posible amenaza terrorista a las puertas de las fiestas de la villa.

"Estamos ante la Aste Nagusia, que es un momento de gran concentración de personas, y hemos tomado nuestras medidas y dispositivos, que hoy mismo se están volviendo a revisar de la mano del Departamento de Seguridad", ha indicado en la escalinata del consistorio.

Su mensaje llega después de que el sindicato de la Ertzaintza ErNE ha afirmado que la posibilidad de comisión de atentados yihadista en Euskadi es "sumamente alto" y "la falta de protección evidente". Además, ha denunciado que el Gobierno vasco haya dado "pasos" en detrimento de la seguridad y ha reclamado "una adecuación a los nuevos tiempos".

En su intervención al término de la concentración silenciosa, Aburto ha llamado a "los ciudadanos de Bilbao y a quienes nos visiten" a que disfruten de las fiestas. "Nuestro mensaje tiene que ser que la gente disfrute y lo decimos desde la responsabilidad", ha remarcado.Aburto ha transmitido que se mantiene en Bilbao la alerta de grado 4 y que las medidas adoptadas son "las adecuadas".

El alcalde de Bilbao ha expresado, asimismo, su solidaridad con el pueblo de Barcelona y con todas y cada una de las víctimas", desde "nuestra cercanía".

En estos momentos, ha proseguido, "nos sentimos también como víctimas de ese hecho, de esa amenaza terrorista de la sinrazón que trae el terrorismo".