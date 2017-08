Cifuentes pide "tranquilidad" a los madrileños tras los atentados de Cataluña

Madrid, 18 ago (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha transmitido hoy "un mensaje de tranquilidad" a los madrileños tras los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils (Tarragona) al destacar que la capital es "una ciudad segura", ya que "los dispositivos de seguridad están funcionando".

En declaraciones a los medios tras el minuto de silencio guardado frente a la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol y preguntada sobre la posibilidad de que haya un atentado en Madrid, Cifuentes ha respondido que "desgraciadamente no se puede prever todo y el riesgo cero es imposible".

Con todo, ha transmitido un "mensaje de tranquilidad y de calma" tanto a los madrileños como a las personas que visitan la región estos días.

"Madrid es una ciudad segura y no podemos vivir con miedo ni cambiar nuestros hábitos de vida. Hay unos dispositivos de seguridad que están funcionando y van a seguir funcionando y no podemos entrar en lo que los terroristas quieren que es expandir, difundir ese terror y hacernos vivir con miedo, eso no lo van a conseguir", ha apuntado.

En este sentido, ha instado a "tener confianza" en las medidas adoptadas por el Ministerio de Interior en España, que permanece desde junio de 2015 en nivel 4 de alerta antiterrorista de un máximo de 5.

Previamente, en una entrevista en Onda Cero ha abogado por "pensar en nuevas medidas" de protección, aunque ha señalado que "no se pueden militarizar ni blindar las ciudades".

En la concentración de la Puerta del Sol, Cifuentes ha agradecido el "extraordinario trabajo" de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los Mossos d'Esquadra que, según ha destacado, "con una actuación ejemplar evitaron probablemente una masacre en Cambrils".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha manifestado la "solidaridad", el "cariño" y el "apoyo" de los madrileños hacia los catalanes tras los "terribles" y "bárbaros" atentados de ayer, en los que han fallecido 14 personas.

"Desgraciadamente nosotros sabemos bien lo que es el terrorismo porque lo hemos padecido en el peor atentado terrorista de España. Hoy toca sumarnos al dolor de las víctimas, mandar todo nuestro cariño y toda nuestra solidaridad", ha dicho.

En la concentración, a la que han acudido cientos de personas que han emitido un largo aplauso tras el minuto de silencio, Cifuentes ha estado acompañada por el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto; el director general de la Policía Nacional, Germán López; así como por los embajadores de Bélgica y Japón.

También había representantes de todos los partidos políticos en la Asamblea de Madrid que han coincidido en su condena a los atentados y en su petición de unidad.

El secretario de Organización del PSOE-M, Enrique Rico, ha expresado el "apoyo" y "afecto" de su partido a las víctimas del atentado, así como a sus familiares y amigos, y ha apelado a la "unidad de todas las fuerzas políticas y sociales".

"Ahora más que nunca la democracia y los valores que fortalecen nuestra democracia son más visibles y no se van a alterar ni se van a ver afectados por ningún atentado cobarde", ha declarado.

Desde Podemos, la diputada regional María Espinosa ha instado a las fuerzas políticas a trabajar "todos unidos por la democracia y frente a la violencia".

En la misma línea, el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha dicho que todos deben de estar "unidos en esta lucha contra el terrorismo".

"Toda la democracia tanto la europea como la española ganaremos esta guerra", ha apuntado.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha comentado en referencia a los terroristas que "la única manera de combatir a estas personas fanáticas a las que no les importa hacer daño es la unión entre todos".

Al minuto de silencio también han acudido representantes del Círculo Catalán de Madrid con una bandera catalana de la colgaba una pañoleta de los castells (castillos humanos) con un crespón negro.

Su presidente, Albert Masquef, ha tildado a los terroristas de "descerebrados" y se ha referido a los castells como símbolo de "un esfuerzo común".