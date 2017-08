Kabul investiga a un exseñor de la guerra acusado de secuestrar a otro político

Kabul, 18 ago (EFE).- El Gobierno afgano ha enviado una delegación al norte del país para investigar las acusaciones vertidas contra el gobernador de una importante provincia por un político rival, que le culpa de haberle secuestrado y propinado una paliza a principios de semana.

El miembro del Consejo Provincial de Balkh Asif Mohmand afirma que el pasado lunes fue secuestrado por unos 200 hombres armados en el aeropuerto regional y llevado a la casa del gobernador de la provincia y exseñor de la guerra, Atta Muhammad Noor, explicó hoy a Efe la presunta víctima.

"Fui golpeado mucho, más que suficiente (...) por el gobernador de Balkh y sus hijos. Su hijo Tariq Noor me mordió la oreja, me arrancó parte de la oreja con los dientes y su otro hijo me pegó en la cara", afirmó Mohmand.

Según su relato, este mes había desvelado varios casos de corrupción y acaparamiento de tierras que involucran al gobernador, lo que habría llevado a Noor a atacarle.

Al menos un guardaespaldas de Mohmand murió y otros tres resultaron heridos cuando los hombres de Noor se lo llevaron del aeropuerto, aseveró la víctima, que ya ha testificado ante la delegación enviada por el Gobierno central.

Si bien gobernador confirmó en su página oficial de Facebook la llegada de la delegación, su portavoz rehusó realizar comentarios al respecto.

En un caso similar, el vicepresidente del país, Abdul Rashid Dostum, también está siendo investigado por las denuncias vertidas por un antiguo compañero de partido y rival político.

El afgano Ahmad Ishchi, que ocupó en el pasado el cargo de vicepresidente del Movimiento Nacional Islámico de Afganistán, de Dostum, denunció que el pasado 25 de noviembre el vicepresidente y sus escoltas le retuvieron y presuntamente le golpearon y abusaron sexualmente de él.

Dostum se encuentra en Turquía desde el pasado junio, desde donde ha formado una coalición opositora junto a Noor.