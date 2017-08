El SUP avisa de que la colaboración entre los diferentes cuerpos de seguridad es "manifiestamente mejorable"

18/08/2017 - 20:29

Condena los atentados de Cataluña y traslada su reconocimientos a las personas que participaron ayer en la asistencia a las víctimas

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Sindicato Unificado de Policía ha condenado los atentados terroristas de ayer en Cataluña y ha trasladado su reconocimiento a los profesionales y personas que participaron ayer en su asistencia a las víctimas. Pero ha querido dejar constancia en un comunicado emitido esta tarde de que la colaboración entre los distintos cuerpos de seguridad es, a día de hoy, "manifiestamente mejorable".

Además, el SUP ha recordado también a las "autoridades políticas" que "la austeridad y la seguridad no son compatibles", y que esta sociedad, "no puede permitirse una policía sin medios materiales o sin recursos humanos suficientes, para combatir el fenómeno terrorista y el resto de modalidades delictivas".

El sindicato policial ha querido trasladar su solidaridad a las víctimas y al resto de ciudadanos que de una u otra forma, se han visto afectados por "esta barbarie". A esto añade el reconocimiento a "cuantos profesionales y personas anónimas, participaron a lo largo del día de ayer en la asistencia a las víctimas del atentado, y en apoyo a su labor".

En este sentido, señalan que "la sociedad española ha sido, a lo largo de la mas reciente historia, referente de multiculturalidad y convivencia", siendo Barcelona uno de los "máximos exponentes de universalidad".

Recuerdan que en España coexisten diferentes culturas, razas y credos, y que es un "hecho que enriquece" el humanismo y refuerza la cultura. Por este motivo, aseguran que "ningún acto de odio, radicalismo, o violencia, doblegará el deseo de cuantos formamos parte de esta sociedad de convivir de forma pacífica y libre".