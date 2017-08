Ciudadanos achaca a personalismos sus crisis locales y avisa de que no aceptará que los críticos se lleven sus escaños

Sostiene que, en la renovación de la estructura orgánica del partido, hay quienes no han aceptado "no llevar la voz cantante"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado que las crisis internas que ha sufrido el partido en lugares como la Comunidad Valenciana y Cantabria se deben a los "personalismos" de algunas personas y ha subrayado que quienes han dejado de militar en Cs deberían también renunciar al cargo público que ocupan.

En una entrevista con Europa Press, Villegas ha explicado que tras el congreso que la formación naranja celebró el pasado febrero había que renovar la estructura orgánica y nombrar a una serie de cargos en las comunidades autónomas, un proceso en el cual algunas personas han demostrado que "no aceptan no ser ellas las portavoces o las que lleven la voz cantante".

Algunas de esas tensiones se han visto en la Comunidad Valenciana y en Cantabria, donde Fernando Giner y Félix Álvarez fueron recientemente designados como portavoces de los respectivos Comités Autonómicos de Cs y donde cinco diputados --cuatro valencianos y uno cántabro-- abandonaron el partido pero se negaron a dejar sus escaños.

EN EL PARTIDO, O "A CASA"

Villegas ha indicado que, ante los nombramientos que ha hecho el Comité Ejecutivo, hay "gente" que adopta una postura "personalista" y no los acepta. Y, aunque ve "lógico y normal que no se acepten determinadas decisiones" o que haya quien esté "en desacuerdo con determinadas actuaciones políticas", por ejemplo "cuando a uno no le dan el cargo que le gustaría tener", cree que "lo normal y lo leal" es utilizar los mecanismos democráticos del partido para intentar cambiar las cosas desde dentro.

La otra opción, a su modo de ver, es "irse a casa y dejar las actas que ganaron" en las elecciones presentándose en las listas de Ciudadanos. "Lo que no creemos que esté justificado es el transfuguismo", ha añadido.

Sobre Carolina Punset, eurodiputada de Cs en el Parlamento Europeo que ha criticado públicamente a la dirección de la formación naranja, Villegas ha confirmado que la Ejecutiva ha sido informada por el grupo parlamentario de que había presentado unas bajas médicas y que ese era el motivo por el que se había ausentado en votaciones celebradas en la Eurocámara.

Así lo detalló la propia eurodiputada y exportavoz de Cs en las Cortes Valencianas en un comunicado emitido la semana pasada, donde dijo que sus ausencias en los dos últimos meses se debían a un embarazo de riesgo, una noticia que decidió hacer pública para dejar claro que no había por su parte una falta de compromiso. "Ante una baja médica, poco más podemos decir", ha comentado al respecto, agregando que no han hablado con Punset directamente.

OBJETIVOS ELECTORALES PARA 2019

De cara a los comicios autonómicos de 2019, el partido presidido por Albert Rivera se ha marcado el objetivo de mantener la representación en once Parlamentos donde ya tiene diputados --Baleares, Andalucía, Cantabria, Asturias, Madrid, Castilla y León, La Rioja, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón-- y, además, entrar en los de Canarias, Castilla-La Mancha y Navarra.

Villegas ha afirmado que no contemplan la posibilidad de no conseguirlo. "Los malos resultados, si se dan, ya los evaluaremos en su momento. Ahora lo que hacemos es trabajar con ilusión y con ahínco para conseguir mejores resultados", ha manifestado, expresando su convencimiento de que los ciudadanos han visto cómo el trabajo del partido en las instituciones ha contribuido a mejorar sus vidas en "cosas concretas".

"Eso nos va a hacer mejorar los resultados allí donde tenemos representación y obtener representación en esos tres Parlamentos donde se convocan elecciones en 2019 y aún no tenemos representación", ha pronosticado.

Respecto a los candidatos que presentará Ciudadanos a las elecciones autonómicas de 2019, el secretario general ha recordado que los Estatutos prevén la celebración de primarias para escoger a los aspirantes a presidir los gobiernos regionales, así como a los cabezas de lista de las circunscripciones electorales allí donde haya más de 400 afiliados.

Por eso, cuando se le ha preguntado por figuras como Toni Cantó o Félix Álvarez para la Comunidad Valenciana y Cantabria, Villegas ha evitado hablar de posibles candidatos favoritos y ha insistido en que serán los afiliados los que decidan en las primarias, que se celebrarán con la antelación "suficiente".

Lo mismo ha dicho acerca de Ignacio Aguado y Begoña Villacís, aunque ha asegurado que en la dirección de Cs están "contentos con su trabajo" en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital, respectivamente.

SATISFECHOS CON LOS PACTOS DE INVESTIDURA AUTONÓMICOS

Por otro lado, Villegas se ha referido a los pactos de investidura que Ciudadanos mantiene en cuatro comunidades autónomas: con el PP en Madrid, Castilla y León y La Rioja --en Murcia se rompió tras la imputación de Pedro Antonio Sánchez, que acabó dimitiendo como presidente regional-- y con el PSOE en Andalucía.

Según ha explicado, el balance es "positivo" porque en todos esos sitios se ha logrado un equilibrio entre, por un lado, "dar estabilidad y conseguir reformas" que mejoran la vida de los ciudadanos y, por otro, "exigir regeneración democrática y transparencia".

"Condicionando gobiernos somos capaces de hacer que se bajen impuestos en aquellos sitios donde en 30 años nunca se habían bajado el IRPF o el impuesto de sucesiones, o conseguir libros de texto gratis para las familias", o que "los imputados se vayan a casa", ha ejemplificado.