Gobierno vasco no descarta ir la marcha del sábado en Barcelona "según los términos en que se produzca la convocatoria"

21/08/2017 - 14:01

Cree que, si existe "unidad", una "circunstancia accesoria" como la presencia del Rey no justificaría la ausencia de la CUP en la marcha

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, no ha descartado la posibilidad de que la manifestación convocada para el próximo sábado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona en repulsa por los atentados yihadistas cometidos en las Ramblas y Cambrils, pueda contar con una representación del Ejecutivo autónomo, "según los términos en que se produzca la convocatoria".

Además, ante el anuncio de la CUP de que sopesa su participación en la marcha debido a la presencia del Rey, ha advertido de que, si existe "unidad real", una "circunstancia accesoria" no justificaría la ausencia de la formación catalana.

Erkoreka ha asegurado que, "a día de hoy", desde el ejecutivo "no hay ninguna decisión de Gobierno" acerca de la "posibilidad de acudir" a la marcha, que discurrirá bajo el lema 'No Tinc Por' (No tenemos miedo).

En una intervención ante los medios previa a la recepción ofrecida a una representación del ejecutivo vasco por el Athletic en Ibaigane, el portavoz ha asegurado ser muy consciente de que sí está prevista la presencia de "una representación de las distintas formaciones políticas" vascas.

Con relación a la postura oficial del Ejecutivo, Erkoreka ha afirmado que "el Gobierno Vasco, en principio, no tiene previsto estar" pero, "al no ser una cuestión que se haya abordado monográficamente en el seno del gobierno" no ha descartado "del todo" esa posibilidad.

NO COMPARTE LA POSICIÓN DE LA CUP

En relación a la posible ausencia de la CUP en la marcha del sábado como gesto de boicot por la presencia del Rey Felipe VI, Erkoreka ha asegurado que el Gobierno Vasco "tiene claro que una manifestación de ese tipo queda claramente justificada por los objetivos que persigue".

"Si existe una unidad real y auténtica en torno a los objetivos compartidos plenamente por todas las formaciones políticas, yo creo que no debería admitirse la existencia de una circunstancia accesoria de ese tipo para justificar la ausencia de un foro en el que la presencia requiere que se visualice la unidad de todas las formaciones", ha remarcado.