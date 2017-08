La técnica de convivencia en Ripoll dice que algunos familiares de los terroristas han cambiado de casa

22/08/2017 - 10:24

La técnica de convivencia en el Ayuntamiento de Ripoll (Gerona), Núria Perpiñá, ha asegurado que algunos de los familiares de los terroristas responsables de la muerte de quince personas en los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) se han cambiado de domicilio "porque el acoso mediático era muy grande".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Entiendo que, aunque sean terroristas, no dejan de ser sus hijos", ha afirmado Perpiñá en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press. "Aunque somos un pueblo muy fuerte y unido, van a pasar cosas", ha respondido al ser preguntada si esperaba conflicto entre la comunidad musulmana ripollense y el resto de vecinos.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la unidad y ha asegurado que están "todos dentro y nadie fuera". "No vamos a entrar en separaciones porque no es nuestra manera de ser", ha insistido la empleada del Ayuntamiento, quien ha trasladado que, tras reunirse este lunes, preparan estrategias "para que no se rompa la unidad" y que han pedido ayuda a profesionales.

Como primera medida para avanzar en la unidad del municipio, Perpiñá ha recordado la iniciativa del alcalde de Ripoll, Jordi Munell, de convocar una concentración a la vez que la manifestación que se celebrará este sábado en Barcelona en "una acción conjunta".

MANTENÍA "UNA RELACIÓN FLUIDA" CON DOS DE LOS TERRORISTAS

Respecto a los terroristas procedentes del municipio, Perpiñá ha asegurado que fue su educadora y que lo sucedido le ha dejado "descolocada".

Además, ha comunicado que mantenía "una relación fluida" con dos de ellos y que eran "responsables, educados, trabajadores y chicos integrados". "Lo han hecho todo muy normalizado. No se ha notado nada", ha expresado.