La alcaldesa de Aranjuez dimite ante el "bloqueo" que le impide gobernar

Madrid, 22 ago (EFE).- La alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno, ha presentado su dimisión tras perder ayer la moción de confianza ligada al plan de viabilidad del municipio, un "bloqueo" que la obliga a abandonar. "Puedes ir sorteando piedras, pero si te encuentras un precipicio no puedes seguir andando", se justifica.

En declaraciones a Efe, la socialista Cristina Moreno asegura que esta misma mañana presentará en el registro su carta de dimisión al no haber obtenido el apoyo de tres de los cuatro concejales de Ahora Aranjuez -su socio de investidura- para aprobar los ajustes pactados con el Ministerio de Hacienda para un municipio con unos problemas económicos muy graves.

"Ante ese bloqueo en la ciudad yo no puedo dar un paso más", dice la alcaldesa socialista, que se marcha por falta de apoyos aunque no descarta volver a presentarse a la investidura si logra el voto a favor de los 13 concejales necesarios, siempre que entre ellos no estén los tres ediles de Ahora Aranjuez "responsables del caos" y que en su opinión deberían dimitir.

"Desde luego con esta gente no, la mediocridad que han demostrado estos tres concejales nos impide volver a acordar con ellos", afirma la alcaldesa socialista, que responsabiliza al grupo de "desalojar al PSOE del Gobierno"

Tras presentar la carta de dimisión hoy, se abre un plazo de diez días para elevar al Pleno la renuncia y hacerla efectiva.

Después, Cristina Moreno será alcaldesa en funciones hasta la convocatoria de un nuevo pleno de investidura en el que salga elegido el nuevo regidor, que, según explica a Efe, será la cabeza de lista del PP por ser la más votada en el caso de que ningún otro candidato logre el voto de 13 ediles.

El PSOE gobierna en Aranjuez en minoría (7 concejales), tras obtener en la investidura el apoyo de Ahora Aranjuez (4 concejales) e In-par (2 concejales).

El PP tiene ocho concejales, dos Ciudadanos, y hay un concejal de la Agrupación de Ciudadanos Independientes de Aranjuez (ACIPA) y uno no adscrito.

La alcaldesa defiende que su plan -que contaba con el visto bueno del Ministerio de Hacienda- "garantizaba la ordenación del pago de la deuda" además de la generación de empleo público que mejore la prestación de servicios, las inversiones del FEDER y el PIR y el patrimonio municipal de suelo, la limpieza viaria y la recogida de basuras.

"La ciudad está bloqueada financieramente. No se puede presentar un presupuesto, debemos 19 millones a la empresa de limpieza, no se va a sacar el nuevo pliego del contrato que ya está caducado y está al borde de la intervención la empresa pública del suelo", dice la alcaldesa, que se queja de que tampoco hay convenio colectivo, entre muchos otros problemas del municipio que se quedará -avisa- "sin subvenciones".

"Es una ciudad que está bloqueada y que no tiene recursos; yo lo he intentado hasta las últimas consecuencias y nos vamos con la cabeza bien alta pero con la pena de no haber sido capaces de convencer a la mayoría para sacar adelante ese plan que lo que quería era hacer inversiones y preservar el patrimonio municipal", ha dicho la alcaldesa a Efe.