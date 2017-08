La alcaldesa de Aranjuez (PSOE) dimite tras perder el apoyo de mayoría Aranjuez Ahora

Madrid, 22 ago (EFE).- La alcaldesa de la localidad madrileña de Aranjuez, Cristina Moreno (PSOE), ha presentado hoy su dimisión tras perder la víspera la moción de confianza ligada al plan de viabilidad del municipio, un "bloqueo" que, sostiene, la obliga a abandonar.

En declaraciones a Efe, Moreno ha explicado que ha presentado en el registro su carta de dimisión al no haber obtenido el apoyo de tres de los cuatro concejales de Aranjuez Ahora -su socio de investidura- para aprobar los ajustes pactados con el Ministerio de Hacienda para un municipio con unos problemas económicos muy graves.

"Ante ese bloqueo en la ciudad, yo no puedo dar un paso más", ha admitido la alcaldesa socialista, que se marcha por falta de apoyos aunque no descarta volver a presentarse a la investidura si logra el voto a favor de los 13 concejales necesarios, siempre que entre ellos no estén los tres ediles de Aranjuez Ahora "responsables del caos" y que en su opinión deberían cesar.

Presentada la carta de dimisión, se ha abierto un plazo de diez días para elevar al Pleno la renuncia y hacerla efectiva.

Cristina Moreno será alcaldesa en funciones hasta la convocatoria de un nuevo pleno de investidura en el que salga elegido el nuevo regidor, que, según ha augurado, será la cabeza de lista del PP por ser la más votada en el caso de que ningún otro candidato logre el voto de 13 ediles.

El PSOE gobierna en Aranjuez en minoría (7 concejales), tras obtener en la investidura el apoyo de Aranjuez Ahora(4 concejales) e In-par (2 concejales).

El PP tiene ocho concejales, dos Ciudadanos, y hay un concejal de la Agrupación de Ciudadanos Independientes de Aranjuez (ACIPA) y uno no adscrito.