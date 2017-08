Seis presidentes autonómicos han confirmado ya su presencia en la manifestación del sábado en Barcelona

22/08/2017 - 21:52

Los presidentes autonómicos de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura han confirmado ya su asistencia a la manifestación contra el terrorismo convocada en Barcelona para el próximo sábado en señal de repudia por los atentados de La Rambla (Barcelona) y Cambrils (Tarragona). Todos los presidentes pertenecen al PSOE.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha sido la primera en confirmar su asistencia a la gran manifestación ciudadana y lo hará "para trasladar en nombre del pueblo andaluz la solidaridad con las víctimas, familiares y todo el pueblo de Barcelona", según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo andaluz.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, acudirá "en solidaridad con Cataluña" y "en representación de la solidaridad de los valencianos". "No tenemos miedo", ha apostillado.

Del mismo modo, su homólogo manchego, Emiliano García-Page, viajará a Barcelona para trasladar su repulsa y la de todo el pueblo castellano-manchego a los recientes acontecimientos.

Igualmente, la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, asistirá en señal de solidaridad con las víctimas y para trasladar su "apoyo unánime de toda la sociedad balear"

También lo hará el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que participará en la marcha dentro de la delegación socialista, como el resto de presidentes autonómicos socialistas. También el presidente aragonés, Javier Lambán, cuya asistencia ha sido confirmada en un comunicado emitido por el PSC.

CIFUENTES NO ACUDIRÁ POR "NO HABER SIDO INVITADA"

Por contra, la presidenta del Ejecutivo madrileño, Cristina Cifuentes, del Partido Popular, ha declarado que no tiene previsto acudir a la cita del sábado porque no ha recibido "ninguna invitación o indicación para asistir", aunque, si la recibiera, "no tendría ningún inconveniente en asistir", ha añadido.

En alusiones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, fuentes de la Presidencia valenciana han indicado que Puig tampoco ha recibido una invitación formal, aunque consideran que no es necesaria.

La manifestación recorrerá a partir de las 18:00 horas las calles de la Ciudad Condal, desde los Jardinets de Gràcia hasta la Plaza de Catalunya, bajo el lema de 'No tinc por' --no tengo miedo--, frase que se ha convertido en emblema de solidaridad en relación con los atentados acontecidos en Cataluña.