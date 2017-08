El sindicato de los Mossos ve "extraño" e incluso "miserable" el comunicado de SUP y AUGC

23/08/2017 - 12:22

El portavoz de la Federación de Profesionales de la Seguridad Pública en Cataluña (FEPOL), Valentín Anadón, considera "extraño" el comunicado conjunto de la Asociación Unificada de los Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en el que denunciaban la "exclusión dolosa" de ambos cuerpos en la investigación de los atentados en Cataluña. El sindicato mayoritario de los Mossos d'Escuadra cree incluso "miserable" que este asunto con el debate independentista.

Duda de que un equipo TEDAX de la Guardia Civil se desplazase hasta la casa de Alcanar porque "operativamente no tenía ningun sentido"MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

En el comunicado del martes los sindicatos policiales hacen referencia a que la debilidad de las instituciones ha permitido a los responsables políticos de Cataluña "transmitir una imagen al exterior de nuestras fronteras de un Estado catalán autosuficiente". Palabras que el portavoz del sindicato de los Mossos d'Esquadra ha calificado de "miserables": "No hemos recibido ninguna orden política".

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Anadón ha manifestado que generar una "polémica artificial" que "no ha existido", haciendo referencia al comunicado, es de una "gran irresponsabilidad" por parte SUP y AUGC. "Deslucir lo que ha sido una actuación brillante por parte de los Mossos y además con la colaboración de los Cuerpos de Seguridad del Estado, entiendo que no es lo más oportuno en estos momentos", ha añadido.

"NO HA EXISTIDO MARGINACIÓN"

A su juicio, dicha "marginación no ha existido" ya que, ha señalado, cuando los medios les preguntan si les gustaría que la Medalla de Oro concedida a los Mossos d'Esquadra fuese extensible al cuerpo de la Policía y de la Guardia Civil, a cualquier Mosso le parece "fantástico".

Además, ha explicado que las palabras de los sindicatos no coinciden con las de la Unión General de Policía (UGP) que, "en todo momento", ha alabado la labor de los Mossos y ha precisado que la cooperación ha sido "implacable".

En este sentido, ha precisado que si ambos cuerpos se han sentido "excluidos", tendrán que especificar "por qué" y "dar las razones oportunas", así como hablar con "la interlocución que tengan dentro de sus cuerpos" para ver si tal vez se trata de un problema político.

"ENTRISTECIDOS"

En el comunicado que publicaron este martes los sindicatos, ambos denunciaban "el impedimento de acceso al equipo TEDAX de la Guardia Civil a la casa de Alcanar tras la explosión". Sin embargo, Valentín Anadón ha señalado que tiene "serias dudas" de que se personase un grupo TEDAX de la Guardia Civil porque "operativamente no tiene ningún sentido".

Con todo, el portavoz del sindicato de los Mossos ha reiterado su "total sentimiento fraternal" con los compañeros de los sindicatos y ha señalado que se sienten "entristecidos" por esta acción. "Lo que debemos hacer ahora es potenciar la colaboración, el trasvase de información y la acción coordinada contra el terrorismo".