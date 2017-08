Cifuentes irá finalmente a la manifestación del sábado en Barcelona tras decir el lunes que no la habían invitado

23/08/2017 - 13:06

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, acudirá a la manifestación contra el terrorismo que tendrá lugar este sábado en Barcelona, convocada por la Generalitat y el Ayuntamiento.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Así lo han comunicado este miércoles fuentes del Gobierno regional, después de que el lunes la presidenta dijera que no tenía previsto asistir porque no había recibido "ninguna invitación o indicación" para ello, aunque manifestó que, si la recibiera, no tendría "inconveniente" en hacerlo.

Cifuentes finalmente participará en la manifestación "en representación de todos los madrileños", según han informado desde su equipo, que ha destacado que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y su presidenta, siempre han estado y estarán al lado de las víctimas y trabajarán incansablemente para generar consensos y acuerdos que nos permitan ser más eficaces en la lucha contra el terrorismo".

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, interrumpirá sus vacaciones para ir a la manifestación, según anunció el domingo tras asistir a la misa en memoria de las víctimas y por la paz que se celebró en la Sagrada Familia de Barcelona y firmar el libro de condolencias habilitado por el Ayuntamiento que dirige Ada Colau.