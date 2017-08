El alcalde de Alcorcón reitera sus acusaciones contra Colau: Son "verdades"

Alcorcón (Madrid), 23 ago (EFE).- El alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP), se ha reafirmado hoy en sus críticas a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a quien ayer acusó en un tuit de "allanar el recorrido a los asesinos" por no haber puesto bolardos en La Rambla, donde el pasado jueves murieron trece personas en un atentado.

"Más a allá de la campaña política que se ha podido hacer sobre mi tuit y contra mi persona, el tuit en sí mismo no dice más que tres verdades: que esa señora aparece riéndose, y a mí me extrañó; que no se pusieron bolardos, cosa que es cierta; y tercero, que al no haber bolardos pudo transitar esa furgoneta", ha asegurado hoy Pérez ante los medios.

Respecto a las peticiones de dimisión que ha habido por parte de la oposición en Alcorcón, el regidor madrileño ha dicho no se plantea la renuncia a su cargo y se ha extrañado de que se le pida a él la dimisión cuando "ni se acepta la más mínima crítica hacia personas como Colau, que parece que no se les puede ni criticar".

"Lo que se dice en el tuit es estrictamente cierto y si a alguien le molesta, pues ya sabe que es lo que tiene que hacer, yo desde luego lo que no voy a hacer es coartar mi libertad de expresión por que haya determinadas personas que parece que son intocables", ha insistido Pérez, quien también ha denunciado insultos y amenazas.

El alcalde de Alcorcón ha reiterado que su tuit está hecho "desde el respeto", que "no pretendía ofender a nadie" y que "no piensa callarse", a la vez que ha planteado una reflexión en cuanto a la violencia con la que se responde desde "determinada izquierda" a una simple crítica.

"Desde determinada izquierda se puede criticar, insultar, sin embargo, lo que yo he dicho, dando la cara, no a través de trolls, parece ser que no se quiere permitir", ha lamentado Pérez, quien subraya que "en este país se está intentando imponer por la vía del linchamiento una libertad de expresión que no es equitativa".

El PP de la Comunidad de Madrid ha asegurado esta mañana en un comunicado que no comparte las declaraciones de Pérez, "que no representan la postura oficial" de la formación.