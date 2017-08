Arrimadas niega legitimidad a la CUP para hablar de terrorismo: "No condena a ETA"

Niega falta de coordinación entre Mossos y Policía Nacional

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado a la CUP por pedir que el Rey Felipe VI no acuda a la manifestación del sábado contra los atentados: "Que una fuerza política como la CUP, que no ha condenado nunca el terrorismo de ETA, sea la que diga donde se tiene que poner cada uno me parece una broma".

En una entrevista este miércoles en TV3, ha sostenido que en la manifestación debe haber representación de todas las instituciones posibles y ha cuestionado la legitimidad de la CUP para hablar sobre cuestiones relacionadas con el terrorismo: "Yo no recibiré lecciones de lucha contra el terrorismo de la CUP".

Arrimadas ha recordado que la CUP no se presenta a las elecciones generales ni europeas, por lo que ha advertido de que no puede influir en las cuestiones de política internacional, después de que los 'cupaires' cuestionaran las relaciones del Gobierno central y el Rey con algunos estados que, según ellos, financian a Isis.

Ha alertado de que la CUP "está marcando la agenda política de Cataluña desde hace muchos años", ha acusado al PDeCAT y ERC de haberlo permitido y ha afirmado que los votantes de estos partidos no lo apoyan.

COLABORACIÓN POLICIAL

La también líder de la oposición en Catalunya ha negado que haya habido una falta de coordiación entre los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil ante los atentados, y se ha mostrado convencida de que "los agentes han colaborado codo con codo y no se han fijado en el uniforme del otro".

Ha destacado que se puede mejorar la colaboración "a nivel político" y ha apostado por crear una política de seguridad integrada en Europa y por que todos los partidos firmen el Pacto Antiyihadista como medidas contra el terrorismo.

Arrimadas ha reivindicado que los Mossos han tenido protagonismo en la investigación de los atentados, lo que ha considerado como una "muestra del autogobierno" de Cataluña, ya que cree que es una de las regiones europeas con más autogobierno.

Además, en una entrevista en Cuatro, ha asegurado que es "una barbaridad" que el alcalde de Alcorcón, David Pérez, haya acusado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de ser el culpable del atentado y le ha pedido que rectifique.