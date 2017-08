Méndez de Vigo dice que al Gobierno no le consta que Bélgica pidiera información sobre el imán de Ripoll

23/08/2017 - 15:48

Ve "magnífica" la cooperación entre las fuerzas policiales, pide evitar polémicas y precisa que el interlocutor con Europol es Policía Nacional

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El ministro y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado hoy, sobre la investigación de los atentados, que al Gobierno no le consta que el alcalde de Vilvoorde (Bélgica) alertara del imán Abdelbaki Es Satty en 2016: "Al Gobierno no le consta. Lo he escuchado, pero no tengo ninguna información sobre esa cuestión".

Preguntado por el acceso de los Mossos d'Esquadra a los datos de Europol, ha dicho que el organismo trabaja con Estados miembros y que el interlocutor es la Policía Nacional, que es el cuerpo que tiene competencias en todo el Estado.

Ha afirmado que en la reciente Junta de Seguridad de Cataluña se habló de cómo se podían mejorar las relaciones y que dos Mossos d'Esquadra forman parte del órgano de enlace: "No creemos polémicas falsas y artificiales", ha pedido.

Méndez de Vigo considera que la cooperación policial entre los distintos cuerpos de seguridad ha sido "magnífica", y ha pedido rehuir polémicas falsas.

Lo ha declarado en una visita al Gran Teatre del Liceu previa a depositar una ofrenda en el mosaico de Miró en La Rambla de Barcelona junto a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo.

Ha pedido evitar polémicas porque la sociedad quiere que, tras un episodio "bárbaro y cruel" como los atentados, se esté unido poniendo el esfuerzo, talento, sabiduría y conocimientos para que no se repita.

"Polémica, ninguna. Gran reconocimiento a la labor realizada", y ha dicho que la cooperación va a seguir funcionando como lo ha hecho hasta ahora de forma muy satisfactoria.

SOBRE ALCALDE DE ALCORCÓN: CREO QUE SE EQUIVOCA

También preguntado por el tuit del alcalde de Alcorcón, David Pérez, que acusaba a la alcaldesa Ada Colau de allanar el camino a los terroristas, ha dicho que el comportamiento de las autoridades ha sido ejemplar y que está orgulloso de ser español por la reacción social: "Quien no lo entienda así y quiera hacer bromas, creo que se equivoca".

Ha afirmado que la sociedad española sabe qué es vencer al terrorismo con unidad de las fuerzas políticas, el Estado de derecho y la movilización ciudadana, y ha animado a asistir a la manifestación del sábado "por la libertad".

El ministro ha firmado en el libro de condolencias del Ayuntamiento de Barcelona en el que ha pedido que 'mai més' ('nunca más') se repita esta tragedia, se ha desplazado al Liceu para agradecer la labor de los trabajadores en los momentos posteriores al ataque y ha depositado una ofrenda en el mosaico junto a Montserrat y Millo.