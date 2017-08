El alcalde de Alcorcón mantiene sus declaraciones sobre Colau porque asegura que no dicen más que "verdades"

23/08/2017 - 16:31

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, se ha reafirmado en sus declaraciones sobre la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al aseverar que mantiene lo que manifestó en el tuit donde la criticó por no haber instalado bolardos en La Rambla "allanando el recorrido a los asesinos", porque asegura que "no dice más que tres verdades".

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"¿Alguien puede explicarme de qué se ríe esta señora, después de no haber puesto los bolardos, allanando el recorrido a los asesinos?", comentó David Pérez en Twitter, en alusión a unas fotografías de la ofrenda floral que tuvo lugar en el mosaico de Joan Miró el pasado sábado, en las que Colau aparece sonriendo.

En declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press, Pérez ha defendido que "el tuit en sí mismo no dice más que tres verdades", para enumerar que, en primer lugar, "dice que esa señora aparece riéndose ahí", lo que asegura que "a mucha gente le ha molestado" y a él le extrañó; "segundo, que no se pusieron bolardos, cosa que es cierta, y tercero, que al no haber bolardos pudo transitar esa furgoneta".

Respecto al comunicado del PP de la Comunidad de Madrid en el que aclara que "no comparte" las consideraciones del alcalde de Alcorcón y que estas "no representan la postura oficial" de la formación, Pérez ha dicho que solo escribió una "opinión personal" en su "Twitter personal", y ha destacado que, además de alcalde, es "persona" y "ciudadano", para reivindicar su derecho a la libertad de expresión.

"Lo que no voy a hacer es coartar mi libertad de expresión porque haya determinadas personas que parece que son intocables y que no se puede opinar de ellas", ha afirmado. "Lo que pienso, lo digo y lo mantengo", ha zanjado.