Colau revela que un urbano avisó del ataque gritando: "¡Ataque terrorista!"

Barcelona, 23 ago (EFE).- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha alabado la labor de la Guardia Urbana, cuyos agentes fueron los primeros en socorrer a los heridos e incluso en perseguir a la furgoneta con la que se perpetró el atentado, y ha revelado que fue un urbano el que avisó por la emisora gritando: "¡ataque terrorista! ¡en les Rambles!".

En un escrito en su Facebook, Colau explica que ayer fue a la comisaría de la Guardia Urbana de Ciutat Vella, ubicada en la Rambla, para agradecer y felicitar a sus agentes por el comportamiento que tuvieron en el atentado del jueves.

"A pocos días del terrible atentado, pudimos sentarnos con una veintena de agentes en una sala de la comisaría, y durante casi dos horas pude escuchar directamente cómo habían vivido y actuado estos héroes anónimos durante el atentado", explica la alcaldesa.

Colau recuerda que la policía local y de proximidad es el cuerpo que patrulla por las Ramblas diariamente y que los urbanos fueron los primeros en llegar "e incluso correr tras la furgoneta, arriesgando su vida para salvar la de otros".

La alcaldesa revela que un agente de la Guardia Urbana fue el primero en dar la voz de alarma con un aviso que decía, literalmente "Atenció! Atenció! ¡Una furgoneta arrollando a la gente! ¡En las Ramblas! ¡En las Ramblas! 109 ¡Ataque terrorista! ¡Ataque terrorista!".

"Un aviso que todos tienen grabado en la memoria y no pueden olvidar", subraya Colau, que señala que fue la Guardia Urbana "la primera en atender a los heridos, la primera en consolar o dar instrucciones a personas que huían presas del pánico".

"Y lo hicieron -añade- sin pensar en sí mismos, superando el instinto natural de alejarse como hacía todo el mundo, y acercándose al lugar de los hechos arriesgando literalmente su vida, porque en los primeros momentos no se sabía si habría explosivos en la furgoneta, o si habría personas armadas... pero no dudaron y actuaron conscientes de que ese era su deber".

"Ayer escuché -continúa- a agentes todavía conmocionados que me explicaron como en los primeros minutos se pierde la noción del tiempo, todo transcurre como a cámara lenta, el sonido se convierte en silencio y sólo hay imágenes. Cómo tuvieron que tomar decisiones a vida o muerte. Cómo intentaron reanimar a víctimas que murieron en sus brazos, consolar a niños y niñas que no encontraban a sus padres".

"Incluso buscaron medios de transporte propios antes de que llegaran las ambulancias para intentar salvar vidas, como la de un niño de tres años, al que trasladaron al hospital después de intentar reanimarlo, sin rendirse a pesar de su extrema gravedad".

La alcaldesa confiesa: "escribo esto todavía emocionada por sus testimonios".

"Pese a lo que han vivido, todos afirman que no hubieran querido estar en otro lugar, y no tienen ninguna duda de que estaban donde tenían que estar" y por eso, dice, que "como alcaldesa y máxima responsable de la Guardia Urbana de Barcelona, no podía dejar de dedicarles este escrito, como reconocimiento a su valentía. Pero lo hago también como barcelonesa orgullosa y agradecida. Escucharlos fue revivir con ellos esos momentos. Y, creedme, su valor y su sentido del deber son dignos de admiración".

"En nombre de la ciudad, les digo que fueron valientes, que actuaron con la máxima profesionalidad, sensibilidad y humanidad, y que pueden sentirse orgullosos. Tanto como Barcelona lo está de sus agentes de seguridad más próximos y cercanos en uno de los días más tristes y dolorosos que ha vivido esta ciudad", concluye Colau.