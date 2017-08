Maroto: "Las víctimas no entienden siglas, no entienden de divisiones, ni de sacar rédito político a un asesinato" "

24/08/2017 - 12:09

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, ha llamado a la unidad entre las diferentes sensibilidades en la manifestación del próximo sábado en Barcelona contra el terrorismo porque "las víctimas no tienen siglas, no entienden de divisiones, de partidismos, ni de sacar rédito político a un asesinato" En declaraciones a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Maroto ha anunciado que asistirá a la marcha de la ciudad condal porque los ciudadanos "lo que demandan de los políticos es unidad", sobre todo "en situaciones como ésta".

"Es decir, las víctimas no tienen siglas, no entienden de divisiones, de partidismos, de sacar rédito político a un asesinato. No tienen fisuras en este ámbito", ha destacado.

Por ello, considera que, "en estas cosas, es absolutamente fundamental superar cualquier diferencia y demostrar unidad". "La unidad es lo que da fuerza precisamente a ese mensaje y, por tanto, que haya diferentes sensibilidades en una manifestación como ésa, no solo es normal, sino que es lo deseable", ha concluido.