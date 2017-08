PNV dice que su apoyo a la comparecencia de Rajoy no es "una represalia" y cree que es "el formato más cómodo" para PP

25/08/2017 - 9:42

Esteban dice "hubo un acuerdo puntual" presupuestario con PP y, "a partir de ahí, hay que ir tomando la decisión en cada uno de los temas"

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha asegurado que el apoyo de su partido a la comparecencia en pleno de Mariano Rajoy por el 'caso Gürtel' no es "una represalia por algo", sino que responde a que su formación "no iba a ser quien bloqueara" la petición de "muchos diputados". No obstante, ha indicado que "otra cosa es que sirva para algo más allá de un numerito" y ha considerado que se trata del "formato más cómodo" para el PP.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban se ha pronunciado de este modo, después de que la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados aprobara este pasado jueves que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en el pleno de la Cámara baja por el 'caso Gürtel'.

El diputado jeltzale ha recordado que, ya antes del "parón" de la actividad en el Congreso, el PNV "avisó que no sería quien bloqueara una petición de muchos diputados" y, por tanto, en la Diputación Permanente, la formación "votó en consecuencia, sin más".

El portavoz jeltzale ha asegurado que "en absoluto" su apoyo a la comparecencia está relacionado con la negociación de los presupuestos o de otro asunto. "No es ni una represalia por algo, ni es tampoco porque no se quería negociar algún tema... No era un asunto en que, a nuestro modo de ver, se debía negociar nada, sino que se debía tomar una decisión y punto", ha manifestado.

No obstante, ha señalado no saber "si ciertamente está bien medido por parte de algunos grupos políticos esa petición". En este sentido, ha considerado que "quizá es el formato más cómodo" para PP ya que, pese al "apuro para un presidente del Gobierno tener esa comparecencia en pleno, el formato no es el mejor si lo que se quiere es obtener información y poder repreguntar".

A su entender, la Comisión de investigación "creada específicamente" era "un formato mejor para la oposición", pero "Pablo Iglesias lanzó el órdago al que, enseguida, entró el PSOE y prefirieron hacerlo de esa manera" y "no va a ser el PNV quien vaya a oponerse habiendo un número muy importante de diputados que quiere que se aclare en pleno".

"Otra cosa es a ver si el pleno va a servir verdaderamente para algo más allá de un numerito, eso dependerá de los grupos que han pedido la comparecencia", ha precisado.

NO HAY ACUERDO PERMANENTE

Preguntado si espera un cambio actitud por parte del Gobierno o del PP por este apoyo del PNV, ha señalado que "ellos tienen que entender perfectamente que, desde luego, no hay un acuerdo permanente con ellos". "Hubo un acuerdo puntual con ellos en presupuestos y, a partir de ahí, hay que ir tomando las decisión en cada uno de los temas según van viniendo", ha indicado.

Asimismo, ha añadido que "ellos saben que es un problema que tienen ellos como partido --todo el tema de la Caja B, Gürtel, etc-- y están obligados a dar explicaciones en el Parlamento y otras instancias".