Aitor Esteban cree que el Gobierno no tiene "la intención" de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña

25/08/2017 - 9:51

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado tener "la impresión" de que el Gobierno central no tiene "la intención" de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, aunque habrá que "ver qué ocurre" finalmente. En cualquier caso, ha insistido en que aplicarlo sería "una torpeza" que "enfrentaría" a la formación jeltzale con el Ejecutivo.

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban, que ha considerado que se afronta "un mes bastante complicado", ha reiterado que el PNV considera que "sería una auténtica torpeza y, desde luego, a nosotros nos enfrentaría al Gobierno que se aplicara el 155" con motivo de la convocatoria del referéndum independentista en Cataluña.

Por su parte, ha afirmado no tener "la impresión" de que es "esa la intención del Gobierno" porque, "si no, Rajoy y el Gobierno en general habría actuado en algunos momentos de otra manera". En cualquier caso, ha precisado que "vamos a ver qué es lo que ocurre" porque "ha sido una partida de ajedrez y va a ser más partida de ajedrez que nunca y los movimientos de unos y otros no los conocemos y tampoco sabemos qué es lo que va a pasar".