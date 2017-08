El PSE cree que "no hay que perder ni un solo minuto" para traer las competencias pendientes a Euskadi

25/08/2017 - 13:22

El secretario general del PSE-EE en Guipúzcoa y portavoz adjunto de los socialistas en el Parlamento vasco, Eneko Andueza, ha asegurado que "no hay que perder ni un solo minuto" para traer la competencias pendientes a Euskadi y ha esperado que "ese trabajo minucioso, codo con codo con el Gobierno de España, dé sus frutos lo antes posible".

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Andueza ha asegurado que el PSE-EE estuvo "pendiente" de la postura del PNV de apoyar la comparecencia de Mariano Rajoy en pleno del Congreso de los Diputados para dar explicaciones por el 'caso Gürtel', "el caso más grave de corrupción que ha afectado a España, no solo en los últimos tiempos, sino en la historia de todos los partidos políticos en democracia, en este país".

A su juicio, la decisión de los jeltzales no supondrá un obstáculo para abordar las cuestiones pendientes entre los Gobiernos central y vasco. "Entiendo que no tiene que ver una cosa con la otra, dentro de la gravedad que supone que un presidente del Gobierno tenga que hacerlo porque se fuerce, por parte de la oposición (su comparecencia) y no sea 'motu proprio'", ha apuntado.

Andueza ha destacado el hecho de que Rajoy "siempre ha sostenido" ante los jueces que "no tenía conocimiento absoluto de todo lo que había ocurrido" y, mas tarde, "la hemeroteca ha recordado que, con pelos y señales, fue él, precisamente, el que detalló y describió todas las partidas presupuestarias de una campaña electoral financiada por la caja B del PP", ha dicho.

"NUEVAS TRANSFERENCIAS"

Ante el nuevo curso político, Andueza ha afirmado que el Gobierno vasco, "sobre todo, los consejeros socialistas", está "preparado" para recibir "nuevas transferencias". Según ha señalado, en el caso concreto de la Seguridad Social, su traspaso está "perfectamente claro" en al acuerdo de Gobierno suscrito con el PNV. "Desde un inició, el PSE ha sostenido que era la gestión de esa transfereNcia la que tenía que Venir y, en ningún caso, se va a romper la caja única", ha insistido.

El parlamentario socialista ha asegurado que su partido dispone deinformes internos que avalan "que tener una caja en Euskadi sería unasunto muy deficitario. Siempre hemos creído en la solidaridad del sistema y en la necesidad de seguir manteniendo esa caja única a nivel nacional", ha apuntado. Por ello, cree que, una vez transferida la competencia, se debe gestionarla "y no precisamente tener una caja única en Euskadi".

"Nosotros no es que lo hayamos hecho conceptualmente, sino que nos hemos preocupado de avalarlo con números, con un informe muy tajante, minucioso y realizado por una de las personas que, por su propia experiencia, más entiende, porque la ha gestionado, que es Octavio Granados (secretario de Estado de la Seguridad Social del PSOE entre 2004-2011)", ha manifestado.

Por ello, Andueza ha insistido en que "son los números, ese análisis, el que avala" su posicionamiento. "Por tanto, lo hacemos con absoluto convencimiento", ha reiterado.

Tras completar el Estatuto, según ha dicho, "el siguiente paso fundamental es elevar al Estatuto los derechos sociales que ya tienen garantizados los ciudadanos vascos" y, posteriormente, los que se decidan "poner en marcha", como la Ley de Vivienda.

"Son pasos, peldaños que debemos ir subiendo. El primer objetivo es completar esas transferencias. Una vez que tengamos las transferencias, esos derechos sociales deben de reflejarse en el Estatuto de autonomía, al igual que el objetivo del PSOE es que esos derechos sociales queden perfectamente reflejados en la Constitución", ha apuntado.

Andueza ha afirmado que "una de las prioridades" del inicio del curso político debe ser iniciar contactos para negociar el traspaso de las competencia, aunque cree que "habrá habido contactos entre los Gobiernos".

"Me consta que en el Gobierno vasco se está trabajando de manera muy intensa para que, una vez que se realicen esas transferencias, ponernos ya a gestionarlas desde el minuto uno. Espero y deseo que, a la vuelta de los próximos días ambos Gobiernos ya comiencen a trabajar para que las transferencias vengan a Euskadi lo antes posible", ha indicado.

Aunque, para Andueza, "todavía queda mucho por recorrer, no hay que perder ni un solo minuto". "No va a ser de un día para otro, pero está claro que el trabajo previo a la hora de recibir esas transferencia es fundamental y nosotros ya llevamos meses trabajando esa cuestión", ha añadido.

Por ello, ha deseado que "ese trabajo minucioso, codo con codo con el Gobierno de España, dé sus frutos lo antes posible". "No sabemos si va a ser una cuestión de más tiempo o menos tiempo. Esperemos y deseemos que sea lo más breve posible", ha indicado.

Andueza ha desvinculado este asunto de la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. "En esta cuestión tenemos que ser muy serios y minuciosos, no es una cuestión de chalaneo ni de negociación. Una cosa debe separarse de la otra. Estamos hablando de negociaciones entre instituciones y no de partidos políticos. En esta cuestión, no cabe mezclar una cosa con la otra", ha defendido".

PONENCIA DE AUTOGOBIERNO

Respecto a la ponencia de autogobierno y ante el anuncio de Podemos de que próximamente hará pública su postura, se ha mostrado satisfecho. "Estamos ansiosos por conocer cuál es el posicionamiento de Podemos en esta cuestión porque, hasta ahora, lo único que han hecho ha sido ratificar todo lo que el PSE-EE ha venido diciendo en los últimos años. Esperemos que sea beneficioso y aporte", ha asegurado.

En su opinión, en esta materia "queda mucho trabajo por hacer, un trabajo intenso" y ha deseado que, "como resultado, se dé un acuerdo mayoritario para que la ponencia tire para adelante, de una vez por todas, de la mano, yendo todos juntos" con el objetivo de que "de una manera unánime" se apruebe un texto "lo antes posible".

"Tiene que ser un texto que tenga un respaldo de todos, que verdaderamente salga muy consolidado y respaldado del Parlamento", ha señalado.

Ha censurado, no obstante que la formación morada "un día" defienda la inclusión del contenido social en el nuevo Estatuto "y, al día siguiente, se enreda con el derecho a decidir, se dispersa y va a otras cuestiones que no son las nucleares del Estatuto de autonomía"."Estamos expectantes, veremos en próximos meses qué propuestas presentan", ha señalado.