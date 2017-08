El PSOE de Alcorcón solicita un pleno extraordinario para reprobar al alcalde

Alcorcón, 25 ago (EFE).- El PSOE de Alcorcón ha solicitado la celebración de un Pleno extraordinario para reprobar al alcalde David Pérez (PP), después de que éste se haya reafirmado en sus acusaciones a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de "allanar el recorrido a los asesinos" por no haber puesto bolardos en La Rambla.

Desde el grupo socialista, que ya expresó el pasado miércoles su "repulsa" ante las declaraciones efectuadas por Pérez y exigieron su "inmediata dimisión", han propuesto a través de las redes la celebración de este Pleno dado que el regidor no sólo no se ha disculpado, sino que se ha reafirmado en sus acusaciones.

El propio Pérez reiteró este miércoles sus críticas a la alcaldesa de Barcelona asegurando que su tuit no dice más que "tres verdades: que esa señora aparece riéndose, y a mí me extrañó; que no se pusieron bolardos, cosa que es cierta; y tercero, que al no haber bolardos pudo transitar esa furgoneta".

Desde el PSOE critican que el alcalde de Alcorcón haga estas declaraciones cuando él mismo "se encontraría en la misma situación", ya que defienden que el regidor no siguió la recomendación del Ministerio del Interior de instalar bolardos en Navidad con motivo de extremar la seguridad tras los atentados de Berlín y Niza.

"Antes de criticar a otros, mira lo que tienes en tu casa", ha reiterado el responsable del área de Seguridad y Emergencias del PSOE de Alcorcón, Daniel Rubio, después de algunas informaciones que apuntan a que el alcalde habría incumplido esta medida de seguridad durante la celebración de la última cabalgata de Reyes.

Desde Ganar Alcorcón también han "reprobado y repudiado" las declaraciones de Pérez, a quien recomiendan dimitir "si tuviera un mínimo de dignidad y moral" o "cuanto menos rectificar y pedir disculpas públicamente ante tal despropósito e insulto a las víctimas del terrorismo".

El regidor 'popular' ha sido reprobado por la oposición municipal en el Pleno hasta en cuatro ocasiones en poco más de un año por no presentar presupuestos, por no aplicar acuerdos plenarios como el de colgar la bandera LGTBI de la casa Consistorial o expulsar a un edil del debate.

Su tercera reprobación, en diciembre de 2016, fue a causa de unas declaraciones en las que calificó a algunas feministas de mujeres "frustradas" y "fracasadas", y donde acusaba a las mujeres que practicaban abortos de ser "cámaras de exterminio".

Además, desde el PSOE de Alcorcón han realizado un nuevo llamamiento a Ciudadanos (C's), al que acusan de ser también responsable y "cómplices" de que Pérez siga al frente de la Alcaldía, dada la abstención que posibilitó en su momento que accediera al Gobierno municipal.

Fuentes de C's consultadas por Efe no han querido "entrar al trapo" de esta polémica ni realizar valoración alguna de las últimas declaraciones de Pérez, asegurando que el regidor "ya no cuenta con su apoyo" desde el pasado mes de enero, después de las palabras pronunciadas contra el feminismo.