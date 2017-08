La Mezquita de la M-30 niega que sean "lugares de instrucción" y propone controlar el discurso de imanes

25/08/2017 - 20:58

El imán del Centro Cultural Islámico de Madrid, o Mezquita de la M-30, Hussam Khoja, ha negado que las mezquitas sean "lugares de instrucción", en su oración de este viernes 25 de agosto ante cientos de musulmanes, en la que han rezado por las víctimas de los atentados perpetrados por el Daesh la pasada semana en Barcelona y Cambrils. El portavoz de la mezquita ha propuesto que un comité controle en cada centro de culto islámico el discurso de su imán y ha pedido a la sociedad española "que no tenga miedo" de ellos.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Algunos continúan criticando y acusando a nuestra religión de respaldar los actos terroristas y acusan a las mezquitas de ser lugares de instrucción. Nosotros aclaramos y repetimos que todas estas acusaciones son falsas. El Islam condena estos actos de terror", ha subrayado el imán durante su predicación de este viernes.

En este sentido, el jefe del departamento de Cultura del Centro Cultural Islámico, Sami El Mushtawi, ha defendido que las mezquitas son "focos de luz" y solo están para "aprender y practicar la religión" pero "no para otras cosas".

Si bien, ha recordado que cada mezquita o centro islámico tiene su imán y ha propuesto que un "comité" se asegure en cada caso de lo que el ministro de culto dice en su oración. "En este Centro Cultural Islámico sabemos bien qué se dice y cómo se dice. Esperamos que todas las comunidades musulmanas controlen el discurso comunicativo que hacen los imanes, no está de más que un comité lea antes el sermón del viernes", ha indicado.

En cualquier caso, ha asegurado que "la mayoría" de imanes que hay en España son "buena gente", no como el de Ripoll, cerebro de la célula terrorista, que era "falso".

Así, ha indicado que los musulmanes "no tienen nada que ver" con los terroristas que "si bien llevan nombres musulmanes, no lo son porque no saben nada de clemencia y misericordia", cualidades que son, según ha puntualizado, "el estandarte del Islam". Por ello, ha pedido a la sociedad española que no culpe a todos los musulmanes de estos atentados.

Precisamente, El Mushtawi ha reclamado que estos ataques no sirvan para que aumente la "islamofobia" en España y ha condenado la agresión esta semana a una mujer musulmana de 38 años en Madrid. "Esto no es propio de una cultura civilizada", ha añadido, para admitir que están "algo preocupados" por que puedan extenderse este tipo de conflictos.

En este contexto, ha pedido a los españoles "que no tengan miedo del Islam, que no viene a asustar a nadie" y tampoco de los musulmanes a los que ha definido como ciudadanos que "viven, sufren, a los que les cuesta llegar a fin de mes, que educan a sus hijos, y algunos de los cuales dejaron su patria porque encontraron en España un lugar seguro".

Finalmente, tanto el imán en su oración como el portavoz de la Mezquita, han trasladado su pésame a las familias de las víctimas y han asegurado que los musulmanes también sufren estos días por ellas.