Juan José Lucas: Sólo hace falta coraje para aplicar el artículo 155 en Cataluña

El Burgo de Osma (Soria), 27 ago (EFE).- El presidente de la Comisión Constitucional del Senado y exministro de la Presidencia, Juan José Lucas, ha afirmado que "sólo hace falta coraje y decisión" para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña ante lo que ve como incumplimientos de la Ley por parte de la Generalitat.

En una entrevista con la Agencia EFE, el también expresidente de la Junta de Castilla y León ha recordado que el artículo 155 está recogido en la Constitución "no por azar sino para aplicarse en una situación de crisis aguda como la que existe en estos momentos".

En este sentido ha recordado que la aplicación de este artículo de la Carta Magna es la única competencia en exclusiva que tiene el Senado, pero para aplicarlo el Gobierno de España debe requerir previamente al presidente de la comunidad de Cataluña para que corrija la vulneración de la ley.

"Si esa vulneración se mantiene después del requerimiento, por mayoría absoluta el Senado puede aplicar el 155, que determinaría qué competencias asume el Estado para el cumplimiento de la ley", ha explicado.

Lucas ha asumido que, en el contexto actual, la aplicación del artículo 155 en Cataluña generaría tensión, pero "más tensión produce la deslealtad constitucional y la vulneración constante de la ley".

"Por eso la posibilidad de aplicar el 155 entra dentro de los márgenes constitucionales", ha subrayado.

Lucas ha argumentado que aunque "gobernar es decidir", el PSOE debería hacerse partícipe de esta decisión, aunque ha añadido que en este momento sus dirigentes tienen "más dobleces" que sus antecesores "en otros momentos históricos".

"No hay que olvidar que el PSOE tomó decisiones que generaron admiración en el caso de la sociedad, como por ejemplo cuando José Blanco militarizó los controladores aéreos y no pasó nada y se corrigió el abuso que se estaba produciendo", ha recordado.

Lucas ha señalado que "sólo hace falta coraje y decisión" para tomar estas decisiones y ha subrayado que la prudencia es compatible también con la capacidad de resolver un problema "tan grave" como es el incumplimiento de la ley. "No se puede cada día estar avanzando un paso más en la vulneración de la ley y mirar para otro lado", ha manifestado.

Por otra parte, y tras los atentados perpetrados en Cataluña, Lucas ha puesto en duda que los partidos que no se han sumado al pacto antiterrorista puedan "mantener en el tiempo esa postura", ya que, en su opinión, cometen "un delito de lesa patria" y generan una "inquietud añadida al problema general".

Tras pedir a la sociedad que participe en esta lucha para defender los valores de la sociedad occidental, el exministro ha asegurado que es malo generalizar sobre la identificación de la población musulmana con los atentados yihadistas, pero ha reconocido que la sociedad española está "inquieta" por esta situación.

En su opinión se han cometido errores en los atentados de Cataluña como la falta de coordinación en la información.

"Lo que (Jürgen) Habermas decía sobre que en el crepúsculo de las ideologías, cuando cae el muro de Berlín, no iba a haber más choques ideológicos, se ha visto que es mentira y que hay una fuerza donde la guía no son los principios políticos sino también una mezcla de sentimiento religioso, lo que hace que no sean unos terroristas al uso", ha señalado.

Lucas ha reconocido que no se puede poner puertas al campo y ha señalado que el esfuerzo para combatir el terrorismo yihadista no es sólo de España sino de la Unión Europea.