PNV denuncia "una estrategia" para "aprovechar" la manifestación de Barcelona contra el proceso en Cataluña

28/08/2017 - 10:06

Itxaso Atutxa entiende "que hubiera" pitidos "o muestras de enfado" por la presencia de "algunas autoridades estatales" en la marcha

BILBAO, 28 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Bizkai Buru Batzar (BBB) del PNV, Itxaso Atutxa, ha denunciado "una estrategia" para "aprovechar cualquier excusa", incluso lo ocurrido en la manifestación del pasado sábado en Barcelona, contra "un proceso" que Cataluña "intenta llevar por vías legales, democráticas y pacíficas".

Además, ha dicho entender "que hubiera" pitidos "o muestras de enfado" por la presencia de "algunas autoridades estatales" en la marcha, y ha censurado que se intente "desvirtuar" el sentimiento de "solidaridad, de cariño y de fraternidad" de la manifestación "cuando fue convocada".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la dirigente de la formación jeltzale se ha referido a la manifestación de Barcelona y a las posteriores reacciones, tras los pitidos que durante la marcha recibieron el Rey y Mariano Rajoy, así como la exhibición de numerosas 'esteladas'.

Atutxa ha valorado la reacción de la ciudadanía, que salió a la calle "a mostrar su dolor y solidaridad con las víctimas, con las familias que habían sufrido el horrible atentado y con la ciudad de Barcelona, en general" así como "con el pueblo de Cataluña".

Respecto a "las diferentes lecturas que se están haciendo" sobre "lo que ahí aconteció", en alusión a "los pitidos, las banderas y lo demás", cree que "es algo que podíamos esperar". "Tanto una cosa como la otra", ha dicho.

La presidenta del PNV de Bizkaia ha asegurado que entiende "que hubiera" pitidos o muestras de enfado por parte de algunas autoridades estatales en la manifestación. Por otra parte, ha considerado que existe "una estrategia, no sé si coordinada y premeditada" pero "que va en una dirección muy concreta de aprovechar cualquier excusa, incluso la manifestación del sábado, contra lo que está suponiendo un proceso que el pueblo de Cataluña intenta llevar por vías legales, democráticas y pacíficas".

A su juicio, "mezclarlo todo, por parte de algunos intereses", también por parte de "algunos grupos mediáticos" en el Estado "no catalogados hasta ahora como caverna", resulta "peligroso".

"Creo que están desvirtuando el sentimiento de solidaridad, de cariño y de fraternidad que intentaba mostrar aquella manifestación cuando fue convocada", ha añadido.

UNIDAD, NO UNIFORMIDAD

La presidenta del PNV de Bizkaia ha advertido de que la "unidad" entre formaciones políticas "no tiene por qué ser "uniformidad". "No podemos acallar a un pueblo que viene pidiendo una diferenciación del Estado con un estatus propio desde hace ya tiempo, con medidas legales y democráticas, con mayorías parlamentarias importantes, que no están siendo tenidas en cuenta en el resto del Estado y, desde luego, no por parte del Gobierno español", ha apuntado.

Por esta causa, se ha preguntado "por qué mezclar eso" con que "eso genere o no unidad en torno a un ataque yihadista", cuando "son dos cosas absolutamente diferentes".

"Tanto los nacionalistas catalanes como los españoles como los franceses o los que no se sienten nacionalistas de ningún otro sitio, seguro que pueden, de forma unitaria, acudir conjuntamente a una manifestación como la del sábado en Barcelona o a cualquier otra parte del mundo, con ese y con otros lemas", ha añadido.

DEJAR EXPRESARSE

Atutxa cree los últimos acontecimientos no cambiarán el rumbo del proceso catalán. "Por lo que a mí me llega de Cataluña creo que no", ha dicho. Se ha preguntado "cómo va a parar esto un camino" cuando "es la voz del pueblo catalán la que intenta expresarse con libertad".

Ha aludido a las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien a ayer se mostraba convencido de que el 'procés' "no es la mayoría del pueblo catalán". "Si lo tiene tan claro, es una pena que no les deje expresarse autorizando una consulta, la del 1 de octubre o cualquier otro día", ha señalado.

De esta forma, según ha apuntado, "podría saber que esa mayoría que él dice no está de acuerdo con el procés, responde realmente a esa creencia". "Hubiera ya ganado una batallita, por lo menos", ha concluido.