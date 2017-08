Iceta: "El 1-O es una operación solo para independentistas. Es un disparate"

Barcelona, 28 ago (EFE).- El líder del PSC, Miquel Iceta, ha tachado de "disparate" el proceso soberanista y ha asegurado que el referéndum del 1-O es "una operación sólo para independentistas", al tiempo que ha opinado que el Gobierno debe recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Transitoriedad cuando se admita a trámite.

Junts pel Sí y la CUP presentarán hoy en rueda de prensa al mediodía, en el Parlament, la Ley de Transitoriedad Nacional, la principal "ley de desconexión" prevista para, en caso de que el 'sí' ganara en el referéndum del 1 de octubre anunciado por la Generalitat, crear un marco legal alternativo al español.

En declaraciones a la Cadena Ser, Iceta ha calificado de "disparate" el proceso independentista. "Es evidente que lo que quieren hacer en el 1-O es una operación sólo para los independentistas y actuarán como si ya hubiera ganado el 'sí'. Si no, no tendría mucho sentido aprobarla ni presentarla antes del referéndum".

Preguntado sobre si el Gobierno debe llevar ante el TC la Ley de Transitoriedad una vez se admita a trámite, Iceta ha sido tajante: "Desde luego".

El dirigente ha opinado que la Ley del Referéndum se aprobará en el Parlament, y no por decreto ley del Govern, para "darle mayor apariencia de rigor", pero ha dejado claro que su grupo participará en el debate parlamentario, pero no en la votación. "En algún momento hay que trasladar a la sociedad que con nosotros no se puede contar en esto", ha dicho.

Como también ha advertido de que, de llevarse a cabo el referéndum, "con el PSC que no cuenten": "Pido (a los votantes socialistas) que no participen en un proceso que carece de toda legitimidad democrática y garantías", ha afirmado.

En cualquier caso, Iceta ha augurado que un referéndum "vinculante, con garantías y efectivo" no se acabará celebrando, más allá de que se "llame a la gente a las plazas y se pongan urnas o cajas y organicen un simulacro de votación", además de avisar de que "sea cual sea la participación, el 1-O no tendrá validez".

A pesar de que el president Carles Puigdemont aseguró que el Govern ya dispone de 6.000 urnas, Iceta ha considerado que el hecho de que el Govern se vea obligado a "una cosa tan extraña como que deba esconder las urnas, que no se han podido comprar por un procedimiento regulado administrativo", demuestra que "hablamos de una fábula".

Pero, en todo caso, ha recordado al Gobierno que "debe evitar que se produzca una votación ilegal": "Cómo debe hacerlo, no me atrevo a precisarlo. Debe tomar las decisiones más oportunas. No estoy pensando en artículos 155, creo que el PP tampoco. Hay mecanismos mucho más eficaces y menos ruidosos", ha dicho Iceta, que ha defendido por otro lado una reforma constitucional que "explicite que Cataluña es una nación".