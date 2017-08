Zoido niega falta de información a los Mossos: "No me pueden decir que no hay colaboración, la he vivido"

28/08/2017 - 14:16

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha negado falta de comunicación e información entre Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra y no sólo a raíz de los atentados en Cataluña, porque ha subrayado que él es testigo de la colaboración desde que llegó al Ministerio.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"He visto cómo se les ha suministrado toda la información a los Mossos y digo que la colaboración es estrecha", ha afirmado el ministro en rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero.

El ministro ha rechazado así las críticas el responsable de los Mossos, Josep Lluís Trapero, a que la información que maneja la Policía Nacional "no fluye", según ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio. "No me pueden decir que no haya colaboración", ha dicho Zoido. "Hay quien no quiere que sea sí, pero he vivido y presenciado la colaboración", ha añadido.

También ha insistido en que el cuerpo autonómico está presente en la mesa de valoración de la alerta terrorista y que tiene también acceso a la información de Europol que se recibe en la oficina española que gestiona la relación con este organismo y que dirige la Policía Nacional. "La información desde el punto de vista terrorista se somete a la valoración de todos porque la colaboración es muy estrecha", ha insistido.