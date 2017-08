Albiol ve válida la suspensión de la autonomía para evitar el "golpe de Estado" en Cataluña pero como recurso extremo

28/08/2017 - 14:36

Cree que lo han presentado para tapar la vergüenza del comportamiento de los independentistas en la manifestación del sábado

Cree que lo han presentado para tapar la vergüenza del comportamiento de los independentistas en la manifestación del sábado

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha asegurado que la suspensión de la autonomía aplicando el artículo 155 de la Constitución es una opción válida para frenar el "golpe de Estado" que cree que están perpetrando los independentistas en Cataluña.

En rueda de prensa este lunes, ha avalado la aplicación del artículo 155 si el Gobierno catalán y los partidos independentistas continúan con su hoja de ruta hacia el referéndum del 1 de octubre, aunque ha reconocido que es un recurso extremo y que "antes de llegar a esta situación las instituciones tienen un abanico de posibilidades".

Lo ha dicho después de la presentación de JxSí y la CUP de la ley de transitoriedad jurídica, que Albiol ha calificado como la "ley fundacional de la república bolivariana catalana".

Ha considerado que la presentación de esta norma se ha hecho para "tapar la vergüenza del comportamiento de los independentistas en la manifestación del sábado", ya que cree que utilizaron la manifestación contra los atentados para reclamar la independencia y mostrar su rechazo a España y al Rey.

También se ha mostrado convencido de que la ley no entrará en vigor porque "el Gobierno no permitirá que en Cataluña se violente la democracia y el estado de derecho", y porque cree que el Tribunal Constitucional (TC) la suspenderá.

TRAMITACIÓN DE LA LEY DE TRANSITORIEDAD

Además, ha cuestionado que JxSí y la CUP tramiten la ley en la Mesa del Parlamento catalán y la presenten en el pleno de la Cámara, como de momento no han hecho con la ley del referéndum: "No nos los creemos, son conscientes de que si dan un paso en falso las instituciones de derecho actuarán sin ningún tipo de contemplación ni miramiento. No se atreven porque temen a las consecuencias".

Albiol ha alertado de que los partidos independentistas "están haciendo muchos anuncios y muchas amenazas, pero a la hora de la verdad no actúan", y ha considerado que ellos mismos son conscientes de que no podrán aprobar estas leyes y celebrar el referéndum, porque, según él, si se lo creyeran no les importarían las sentencias del TC.

También ha alertado de que los independentistas han presentado la ley de transitoriedad con poco margen antes del 1 de octubre: "¿En qué país civilizado se aprobaría una ley para crear una república en 35 días?".