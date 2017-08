Interior y la FEMP trabajarán para cubrir al 100 % las plantillas de la policía local

Madrid, 28 ago (EFE).- El Ministerio de Interior y la Federación de Municipios y Provincias trabajarán para que las plantillas de policías locales se cubran al cien por cien y para reforzar los planes de seguridad en las ciudades con el fin de prevenir y actuar ante posibles atentados yihadistas, como los de Cataluña.

Así lo han expresado en rueda de prensa el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, tras reunirse en sede ministerial, donde han dejado muy claro que las juntas de seguridad local son el instrumento "idóneo" para definir las zonas más sensibles de las ciudades que puedan ser objetivo de los terroristas.

Han subrayado que son los policías locales, más cercanos, lo que conocen mejor en qué lugares sería necesaria más presencia policial o dónde se precisarían más elementos disuasorios como maceteros o bolardos.

Tanto Zoido como Caballero han coincidido en que habrá que revisar los planes generales de seguridad de cada ciudad y estudiar planes parciales para zonas o eventos especiales.

Y ello se reflejará en una instrucción con recomendaciones, cuyo borrador ha entregado hoy el titular de Interior al máximo representante de los más de 8.000 municipios españoles.

Zoido ha precisado que en este asunto quiere "ir de la mano" con los ayuntamientos, con los que el Ministerio se volverá a reunir en breve en un encuentro más técnico.

Otro asunto en el que han hecho hincapié para reforzar la seguridad es el aumento de las plantillas de policía local, mermadas en algunos municipios.

En concreto, Caballero ha avanzado que va a plantear que se repongan al cien por cien los efectivos que han perdido las policías locales, e incluso que este porcentaje se supere.

Ante ese anuncio, Zoido se ha comprometido a llevar la propuesta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que el tema quede "desbloqueado".

El próximo 1 de enero, según ha recordado Caballero, habrá jubilaciones anticipadas de policías locales a los 58 años y en previsión de esas bajas, ha exigido una "medida de choque" con la celebración de oposiciones lo antes posible.

Caballero se ha mostrado convencido de que este proceso se agilizará y, finalmente, las plantillas de la Policía local estarán cubiertas al cien por cien.

En el encuentro, ambos han coincidido en que estos agentes, además de aumentar en número, deberán estar plenamente informados para poder actuar, especialmente en caso de atentados como los de Barcelona y Cambrils.

Sobre estos ataques terroristas, el ministro del Interior ha dicho que confía en todos y cada uno de los cuerpos de seguridad y ha pedido que se sigan "redoblando" esfuerzos para evitar más atentados.

"Si trabajamos todos unidos podremos ofrecer mejores resultados" ha dicho Zoido, quien ha admitido que "la seguridad cero no existe" pero merece la pena "redoblar esfuerzos" para garantizar la libertad.

Zoido ha dicho que no le consta la falta de fluidez informativa entre los Mossos y la Policía Nacional como ha denunciado el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero.

"No puedo pensar que se oculte información ni de unos hacia otros" ni viceversa ha señalado el ministro que también ha incidido en que la colaboración entre esos cuerpos siempre ha sido "leal".

"Es lo que he visto y no me pueden decir lo contrario" ha precisado Zoido que ha dejado claro que esto no ocurre sólo desde los últimos atentados sino desde que él es ministro.

En opinión del titular de Interior, los Mossos y la Ertzaintza están "plenamente integrados" y la colaboración es "muy estrecha" y así se ha demostrado en todas las mesas de evaluación de la amenaza terrorista.

A la pregunta de si el nombre del imán Abdelbaki Es Satty, considerado el cerebro de los atentados de Cataluña, figura en alguna de las bases de la Policía o Guardia Civil, Zoido ha recordado que fue detenido por tráfico de drogas y condenado por ello.

Además ha dicho que Es Satty fue objeto de una investigación de la Policía Nacional en 2006 por falsificación documental pero en esa época no era imán.

Por tanto, ha señalado, que ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil bajo la dirección de la Audiencia Nacional encontraron indicio alguno que apuntara a una supuesta radicalización del imán.