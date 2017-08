Maroto (PP) insta a hacer pedagogía y explicar a los catalanes que es "mucho más útil" un proyecto común en España

29/08/2017 - 11:00

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha instado a hacer pedagogía de cara al 2-O, una vez haya pasado la fecha prevista para el referéndum, y explicar a los catalanes que vivirán "mejor" dentro de España y que es "mucho más útil un proyecto común".

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El diputado 'popular' ha explicado, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, que, si bien es "muy complicado" que una persona de la CUP cambie su postura, hay que tratar de hablar de Cataluña "con las emociones" y explicarles al resto de independentistas que tendrán más recursos económicos dentro de España que en una hipotética república catalana.

Así, ha incidido en que los catalanes tendrán más fondos para los hospitales, la educación y el resto de políticas sociales si permanecen formando parte del Estado español. "Si las cosas siguen yéndole a España como en los últimos años, habrá más para todos", ha apuntado Maroto.

Sin embargo, el miembro del PP también se ha mostrado crítico con el nacionalismo al entender que sus reivindicaciones se basan en pedir "más" a costa de "quitárselo a otros". "Más para Cataluña, pero más para el resto de administraciones", ha dicho.

CELEBRA EL APOYO DEL PSOE Y ESPERA QUE SEA DURADERO

Por otro lado, ha celebrado la postura del PSOE en su apoyo al Gobierno, aunque ha deseado que sea "duradera" y que los partidos constitucionalistas vayan "de la mano". "En otras ocasiones hemos visto que apoyaba al Gobierno en los días impares y los pares hablaba de plurinacionalidad", ha expresado sobre el PSOE.

También ha reiterado que las medidas del Ejecutivo para impedir la celebración del referéndum serán "contundentes y prudentes" porque "el nacionalismo no sabe vivir sin victimismo". "No existe ni un nacionalista que para explicar su existencia no tenga que ver en el otro su razón de ser. Siempre hay un malvado que lo oprime", ha aseverado.

PANCARTAS CONTRA LA ISLAMOFOBIA Y NO CONTRA "EL ISLAM RADICAL"

Por último, ha cargado contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por permitir a la ANC y a la CUP organizar la manifestación en condena de los atentados de Barcelona y de Cambrils (Tarragona) del pasado sábado.

Según él, por culpa de esta decisión se escucharon los pitos contra el Rey Felipe VI y se vieron pancartas condenando la islamofobia, mientras no se veía ninguna en contra del "islam radical" o "con la palabra libertad" escrita.