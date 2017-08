Urkullu cree que "hay tiempo" antes del 1-O para el "diálogo" en Cataluña

San Sebastián, 29 ago (EFE).- El lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha mostrado hoy convencido de que "hay tiempo" hasta el próximo 1 de octubre para que el Estado y las instituciones de Cataluña aborden un diálogo que pueda derivar en un acuerdo sin esperar al resultado de la consulta sobre la independencia convocada por la Generalitat.

Urkullu se ha referido, en una comparecencia tras presidir en San Sebastián el primer Consejo de Gobierno del nuevo curso político, a la situación política de Cataluña, para hacer una apelación a un "diálogo" que, a su juicio, ha estado ausente, sobre todo por parte del Gobierno español, desde la aprobación y posterior anulación del último Estatuto catalán.

"Pese a que pueda parecer un discurso buenista, creo que hay tiempo para diálogos que sean constructivos, también para después del 1 de octubre, sea lo que sea lo que suceda" en la consulta, ha afirmado Urkullu.

Ha defendido que "no hay que esperar a que llegue el 1 de octubre", sino que "hay que hablar antes", porque "hay posibilidades si hay verdadera voluntad y responsabilidad política".

Se ha mostrado crítico con el Gobierno español al analizar "las causas por las que se ha llegado a esta situación", en la que se constata que "Euskadi no tiene el estatuto que votó y Cataluña tiene un Estatuto que no votó o no tiene tampoco el que votó".

Ha recordado que la sociedad catalana aprobó un nuevo Estatuto y el Gobierno siguió "la dinámica del recurso ante el Tribunal Constitucional".

"En el año 2010 el Constitucional dictó sentencia. Han transcurrido 7 años. ¿Qué ha sucedido en el ejercicio de la política en estos 7 años para intentar dar una solución política?", se ha preguntado el lehendakari, quien ha fijado la principal responsabilidad en el Gobierno del PP, por su "falta de voluntad política para buscar una solución".

En su opinión, "continúa sin resolverse la articulación del Estado español como plurinacional", ya que existe una "falta de reconocimiento jurídico y político, incluso de asunción social y cultural de las realidades nacionales en el ámbito del Estado".

El lehendakari ha considerado que dicho reconocimiento, "además de justo y democrático", resulta "absolutamente necesario" en una Europa en la que se debate sobre la "redistribución del poder político entre sus distintas instancias y niveles".

"Es necesario abrir una etapa de reconocimiento de nuestras realidades nacionales por parte del Estado y de Europa", ha manifestado.

Para Euskadi, el lehendakari apuesta por una "reforma y actualización del autogobierno" sobre la premisa de que "el ideal del autogobierno se encuentra en la concordia y la convivencia entre identidades diferentes".

Ha fijado como prioridades las transferencias de la gestión económica de la Seguridad Social y de los centros penitenciarios, pero ha explicado que aún no hay fecha para la reunión prevista entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saez de Santamaría, y el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, para tratar esta cuestión.