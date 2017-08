El Presidente de la ANC admite que habría abucheado al Rey de no haber estado en la cabecera de la manifestación

29/08/2017 - 13:59

Ha acusado de "incapacidad" a la inteligencia española por no vigilar o expulsar al imán yihadista

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, ha declarado que si no hubiera estado en la cabecera de la manifestación contra el terrorismo del pasado sábado en Barcelona habría pitado al Rey. "Comprendo perfectamente a la gente que silbaba porque la gente estaba indignada", ha añadido.

En una entrevista en La sexta reocgida por Europa Press, el líder de la organización independentista ha afirmado que quienes abuchearon al rey fueron "centenares de miles" de ciudadanos. "Yo hubiera participado en la denuncia civica contra la presencia de quienes quisieron instrumentalizar una manifestación que tenia que ser de rechazo y que durante los días previos estuvieron intentando intoxicar y tensionar la realidad socieal y política en Cataluña", ha manifestado.

Asimismo, Sánchez ha dicho que la ANC no repartió los carteles y las banderas independentistas que se vieron en la manifestación, pero se han declarado "corresponsables como cualquier entidad en favor de la paz de denunciar que uno de los principales problemas del terrorismo es la hipocresía de los gobernantes que alimentan el tráfico de armamento".

En este sentido ha afirmado que la manifestación fue "cívica" y convivieron "todas las banderas que quisieron", donde la gente "se expresó con respeto pero con indignación, y también con la convicción de que el terrorismo no nos puede frenar".

También ha dicho que en la marcha contra el terrorismo "no hubo ni una consigna en favor de la independencia", y que la gente salió a la calle "con la bandera con la que se identificaba", y ha puesto como ejemplo las banderas españolas que salían en las marchs contra el terrorismo en Madrid.

INCAPACIDAD DE 'ALGUNOS' DE LUCHAR CONTRA EL TERRORISMO

Por otro lado se ha preguntado por qué no se había vigilado o expulsado al imán yihadista y ha criticado a la policía nacional y a la inteligencia española de ser "incapaces" de luchar contra el terrorismo: "Los servicios de inteligencia del Estado español tendrían que responder cuanto antes porque lo que está en duda no es solo la capacidad de hacer daño de los terroristas, si no la incapacidad de algunos de luchar contra el terrorismo", ha sentenciado.