La regulación de Carmena impide a 11 jefes seguir al frente de los polideportivos

Madrid, 29 ago (EFE).- Once de los 35 directores de los centros deportivos dependientes del Ayuntamiento de Madrid tendrán que dejar sus puestos como consecuencia de una regulación del personal laboral que impide a desempeñar cargos directivos a personas que no cuentan con una titulación superior, como sucede con los afectados.

Según han informado a Efe fuentes del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmena, este cambio se enmarca en el acuerdo alcanzado con los sindicatos para ordenar el personal laboral y homologarlo al Consistorio.

El cambio, pendiente de acometer desde 2006, busca una "correcta ordenación, transparente y ajustada a los criterios de igualdad, mérito, convocatoria pública y objetividad".

Debido a esta regulación, once de las personas que "de manera provisional" están ahora desempeñando cargos de dirección en los centros deportivos municipales y que no cumplen los requisitos no pueden presentarse de nuevo al puesto, de forma que volverán a su categoría contractual de origen.

"Son fijos, por lo que no pierden en ningún momento su empleo, y además pueden participar en las convocatorias de promoción profesional", indican a Efe fuentes municipales.

Los directores de los centros deportivos estaban ocupando estos puestos de forma provisional, ya que no había un proceso de selección objetivo, sino que se otorgaba este cargo de forma provisional a quienes reunían "una serie de requisitos y lo solicitaban".

En el caso de los 35 directores de centros polideportivos, el 69 % de ellos cumple los requisitos del nuevo acuerdo (entre ellos, tener una titulación superior) y por lo tanto no sufrirán modificación alguna.

Sin embargo, el 31 % de estas plazas, en concreto 11 direcciones, no podrán presentarse a la nueva convocatoria.

El 29 de junio de 2017, los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, CSIF y CSIT firmaron con el Ayuntamiento de Madrid un acuerdo para la clasificación y ordenación del personal laboral.

Con esta firma se cerraba un proceso que se había dilatado más de una década en su materialización, dado que en 2006 el acuerdo único obligaba a llevar a cabo la regulación en un máximo de 6 meses.

El acuerdo desarrolla la clasificación y los sistemas de provisión y selección del personal laboral, entre ellos los directores de los centros deportivos.