El PSOE-M y Podemos abren una negociación para resolver la crisis en Aranjuez

Madrid, 29 ago (EFE).- El PSOE y Podemos han convocado para mañana una mesa de negociación encaminada a buscar a una solución a la crisis de Gobierno en Aranjuez, después de que la regidora, Cristina Moreno, anunciase su dimisión al no obtener el apoyo de tres de los cuatro ediles de Aranjuez Ahora en una moción de confianza.

Según informa el Partido Socialista de Madrid a través de un comunicado, ambas formaciones pactaron ayer crear una mesa de negociación en la que participarán representantes locales y regionales para buscar una salida a la "crisis de gobernabilidad".

La alcaldesa presentó su dimisión el pasado 23 de agosto, después de que tres de los cuatro concejales de Aranjuez Ahora -donde se integra Podemos- votasen junto al PP, Ciudadanos y Acipa contra el plan de viabilidad del PSOE. Aranjuez Ahora es socio de investidura del PSOE.

La dimisión de Moreno no se ha hecho por el momento efectiva al no haberse convocado el Pleno municipal de renuncia. En el caso de no alcanzarse un acuerdo, la portavoz del PP en aranjuez podría convertirse en alcaldesa al ser la cabeza de la lista más votada.

En su comunicado, el partido liderado por Sara Hernández en la región considera "de vital importancia para los y las vecinas de Aranjuez que ambos partidos puedan llegar a una solución que permita la gobernabilidad de un municipio que arrastra el mal gobierno y el derroche de la legislatura gobernada por el Partido Popular".

Según los socialistas madrileños, "Aranjuez sigue necesitando un gobierno de izquierdas y progresista que gobierne para todos sus vecinos y dé estabilidad económica y política al municipio".

El PSOE de Aranjuez pidió la dimisión de los tres ediles de Aranjuez Ahora que no apoyaron al Gobierno, ante lo que éstos respondieron que "no es una cuestión de nombres sino de políticas".

Podemos Comunidad de Madrid aseguró que no permitirá "que en Aranjuez gobierne el PP" tras la dimisión de la alcaldesa socialista Cristina Moreno y apoyó a sus ediles de Aranjuez Ahora, que no podían apoyar el plan de ajuste del PSOE "porque vinieron a las instituciones a cumplir con la ciudadanía y no con Montoro", según expuso a Efe la diputada María Espinosa.