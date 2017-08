UGT y CCOO reclaman un "gobierno estable y progresista" para Aranjuez

Madrid, 29 ago (EFE).- Los sindicatos CCOO y UGT han reclamado hoy un "gobierno estable y progresista" para Aranjuez mediante la negociación por parte de los partidos de izquierdas de un pacto de gobierno que "garantice la viabilidad" del municipio.

Ambos sindicatos han expresado esta petición en un comunicado conjunto en el que reiteran la necesidad de consensos tras el desencuentro entre la alcaldesa, Cristina Moreno (PSOE), con su socio de investidura Aranjuez Ahora.

La alcaldesa presentó su dimisión el pasado 23 de agosto, después de que tres de los cuatro concejales de Aranjuez Ahora -donde se integra Podemos- votasen junto al PP, Ciudadanos y Acipa contra el plan de viabilidad del PSOE.

La dimisión de Moreno no se ha hecho por el momento efectiva al no haberse convocado el Pleno municipal de renuncia. En el caso de no alcanzarse un acuerdo, la portavoz del PP en Aranjuez podría convertirse en alcaldesa al ser la cabeza de la lista más votada.

"La no aprobación del plan de saneamiento de la economía municipal ha puesto en riesgo el funcionamiento del Ayuntamiento", han advertido ambos sindicatos en una nota conjunta.

El PSOE y Podemos de la Comunidad de Madrid han convocado para mañana una mesa de negociación encaminada a buscar a una solución a la crisis de Gobierno en Aranjuez.