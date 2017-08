Urkullu afirma que su Gobierno plantea el traspaso de la SS como prevé el Estatuto, dentro de su "carácter unitario"

29/08/2017 - 16:03

Pretende también la gestión de los centros penitenciarios como Cataluña, al margen de la política penitenciaria

SAN SEBASTIÁN, 29 (EUROPA PRESS)

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha precisado este martes que su Gobierno plantea la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social tal como establece el Estatuto Guernica --que prevé "su carácter unitario"--, y "no como algunos dicen" que la está planteando, en alusión a quienes le han atribuido la pretensión de romper la caja única de las pensiones.

Además, ha asegurado que su Ejecutivo pretende también la gestión de los centros penitenciarios, como hace en la actualidad Cataluña, al margen de la política penitenciaria y de que considere que se debe aplicar de una "manera diferente".

Tras la celebración del Consejo de Gobierno en el Palacio Miramar de San Sebastián, Urkullu ha dicho que ojalá sea cuanto antes la reunión que tienen que mantener la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka.

En primer lugar, ha recordado que todavía hay que "desbloquear" competencias pendientes de traspasar a Euskadi. "Tenemos claros nuestros objetivos, defensa y cumplimiento del Estatuto, y la Ley no se está cumpliendo", ha aseverado.

El lehendakari ha señalado que, en el encuentro que tienen previsto la vicepresidenta y el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, el Ejecutivo vasco realizará su aportación, en referencia al listado con las transferencias pendientes que elabora y que también trasladará a la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco.

En este sentido, ha recordado que, en el programa del Gobierno vasco, integrado por PNV y PSE-EE, constan como "prioritarias" para transferir dos competencias, como son la de la gestión económica de la Seguridad Social y la de prisiones.

Sobre el traspaso de la primera de estas competencias, ha manifestado que ha estado leyendo en los días pasados "manifestaciones" sobre la posible ruptura de la caja única, "que en nada se ajustan a lo que es ni el concepto ni lo que está establecido en la Constitución Española, ni en lo que es la literalidad del Estatuto de Autonomía de Gernika, ni en su artículo 14 ni en la disposición transitoria quinta".

"Invito a que, más allá de lo que puedan ser planteamientos condicionantes, nos leamos realmente lo que dice el Estatuto de Autonomía y sepamos que lo que está planteando el Gobierno Vasco, una y otra vez, es su cumplimiento y, por lo tanto, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social como la estamos planteando, y no como algunos dicen que la estamos planteando", ha insistido.

PRISIONES

También ha aludido a la transferencia de prisiones, para señalar que, igualmente, la plantean tal como prevé el Estatuto. "Otra cosa es la política penitenciaria y diferenciar la política penitenciaria gestionada desde Instituciones Penitenciarias o el Ministerio del Interior o desde instancias judiciales. Aquí como Gobierno nos corresponde ser muy rigurosos en las cosas que decimos", ha explicado.

En este sentido, ha dicho que su Ejecutivo propone "la gestión de los centros penitenciarios como tienen otras comunidades, como la tiene por ejemplo Cataluña". "A partir de ahí, otras cuestiones de política penitenciaria y la situación de los presos, el presidente del Gobierno español es conocedor de mis planteamientos a lo largo de toda la secuencia de reuniones que hemos tenido hasta la última, y también lo que es el planteamiento del Gobierno vasco sobre lo que es una gestión de política penitenciaria de manera diferente", ha añadido.

En este sentido, espera que el Gobierno del PP "o el presidente, en su caso, esté en otra actitud, en otra disposición". "Ojalá que sí, yo tengo esa esperanza", ha indicado.

El mandatario vasco ha recordado que las transferencias pendientes "han sido planteamientos recurrentes" que ha estado haciendo en sus encuentros con Mariano Rajoy en la legislatura pasada y en ésta. "Espero que profundicemos ya en este momento en lo que es la relación de transferencias pendientes actualizadas a día de hoy", ha manifestado.

EL FIN ORDENADO DE LA VIOLENCIA

Sobre esta cuestión, ha precisado que su gabinete "trabaja con la absoluta discreción en todos los ámbitos" en los que pueden "trabajar" para avanzar en uno de "los elementos" para "el final ordenado de la violencia, como es otra manera de gestionar la política penitenciaria, teniendo en cuenta, primero, a las víctimas, y segundo, a los presos, a las familias de los presos, la convivencia en la sociedad vasca, la reinserción y la resocialización".

"Todo esto son planteamientos que una y otra vez estamos haciendo al albur de las circunstancias que se presentan y las características que se viven en cada momento. Hoy no son las mismas circunstancias que se vivían en Euskadi antes del 8 de abril, antes del anuncio del desarme por parte de ETA, ni mucho menos son las circunstancias que se vivían antes del 20 de octubre de 2011 --cuando la banda abandonó la violencia", ha añadido.

En esas circunstancias, según ha precisado, se ha avanzado "mucho social e institucionalmente, en orden a lo que es la reparación y la memoria de todas las víctimas". "Son elementos que están siempre presentes. Tengo la esperanza de que, por todos estos factores, podamos ver algún resultado positivo en próximas fechas", ha indicado.

Preguntado por si cree que una posible disolución de ETA afectaría a la situación de los presos, ha señalado que él no suele hacer "conjeturas" sobre este tema. "No las he hecho en el pasado sobre otros pasos que ETA al final ha dado y no los hago en torno a la disolución. Es absolutamente necesaria la desaparición de ETA de nuestras vidas, y ojalá fuera hoy dentro de un minuto, mejor que dentro de dos minutos", ha subrayado.

En esta línea, ha señalado que su Gobierno trabajará para que esto sea posible en lo que esté en "su mano". "Han llegado otras decisiones. Espero que llegue también la decisión de la disolución, de la desaparición de ETA. ¿Cuando?, no haré conjeturas", ha apuntado.

CONVIVENCIA Y AUTOGOBIERNO

Durante su intervención, ha aludido al nuevo Plan de Convivencia y Derechos Humanos de su Gobierno --uno de sus principales objetivos para el próximo curso político--, y ha apuntado que ya han recibido 10 aportaciones que se someterán al Consejo de Gobierno "en un mes".

Otro de sus retos es contribuir a que en el seno de la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco se acuerde, "con el mayor consenso, una formulación abierta, pero concreta, de bases y principios para la reforma y actualización del autogobierno".

En este contexto, ha explicado que el fin es "avanzar en la premisa de que el ideal de autogobierno se encuentra en la concordia y la convivencia de identidades diferentes". De esta forma, ha apuntado que su Ejecutivo trabajará para propiciar "el trabajo compartido, la colaboración interinstitucional, la cooperación y la concertación público privada".