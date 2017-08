Puigdemont, si gana el sí, seguiría en el cargo 6 meses más hasta las elecciones

Barcelona, 29 ago (EFE).- El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha concretado hoy que, en caso de que el 'sí' se impusiese en el eventual referéndum de independencia previsto para el 1 de octubre, él permanecería en el cargo seis meses más, hasta la convocatoria de unas elecciones constituyentes a las que ya no optaría.

Puigdemont ha respondido esta tarde a través de Facebook Live las preguntas que le han hecho llegar los ciudadanos mediante un chat de la aplicación Zonetacts, que en la mayoría de casos han estado centradas en el referéndum del 1 de octubre o en cuestiones sobre la independencia de Cataluña, aunque también otras de tipo personal.

Preguntado sobre si seguiría siendo presidente en caso de que ganase el 'sí' en el referéndum, Puigdemont ha concretado que seguiría en el cargo hasta la convocatoria de elecciones constituyentes, a las que ya no se presentaría.

Según la Ley de Transitoriedad que Junts pel Sí y la CUP presentaron en el Parlament, tras la victoria del 'sí' se abriría un proceso constituyente con tres fases sucesivas: una primera, de proceso participativo; una segunda, seis meses después, de elecciones constituyentes y elaboración de una propuesta de Constitución por parte de una Asamblea Constituyente; y una tercera, de ratificación de la eventual constitución mediante un referéndum.

Puigdemont ha explicado que su "compromiso" es que su periodo finalice o bien con la convocatoria de elecciones autonómicas "el día después" de que ganara el 'no' a la independencia; o bien con la convocatoria de unas elecciones constituyentes, seis meses después de una victoria del independentismo en la supuesta consulta.

"Si gana el 'sí', mantendré mi responsabilidad. Pero en el momento que acabe el periodo constituyente que en seis meses hemos de poner en marcha y entremos en la segunda fase del proceso, la convocatoria de elecciones constituyentes, en ese paso ya no estaré como presidente de la Generalitat, no me presentaré", ha afirmado.

A la pregunta de qué hará el Govern si el Estado intenta impedir el referéndum, Puigdemont ha avisado: "Iremos a votar. No se puede impedir el deseo de millones de personas que tienen ganas de tomar la decisión más relevante en sus vidas. El Govern garantizará que todo el que tenga ganas de ir a votar, lo pueda hacer".