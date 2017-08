Rivera critica el "show" de Rajoy y dice que no le extraña que no cite Gürtel

Madrid, 30 jul (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado hoy el "show" vivido, a su juicio, en el pleno extraordinario del Congreso de los Diputados al entender que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho un "mitin" y no se ha referido ni una vez al caso Gürtel.

Rivera, en su intervención ante el pleno extraordinario del Congreso, ha afirmado que los grupos de la oposición "ya sabían" que este no era el formato adecuado y ha asegurado que la comisión de investigación sobre la financiación irregular será "la mejor manera" de que Rajoy "de explicaciones", ya que éste no tiene "palabra" ni "suficientes escaños" para impedirla.

El líder de Ciudadanos ha defendido que el presidente del Gobierno no tiene ni "legitimidad" ni "ganas" para hacer reformas y ha añadido que el PP "no tiene remedio" y que "no va a afrontar la corrupción", por lo que, "por lo menos", ha señalado, hay que acabar esta legislatura "reformando" el sistema democrático.

Rivera ha argumentado que la supresión de aforamientos, el cambio de la ley electoral, una ley de limitación de dos mandatos para el presidente del Gobierno, la ley de la reforma de la fiscalía y del TC y la supresión de los indultos políticos todas ellas en la agenda de Ciudadanos, serían la mejor manera de "regenerar" la democracia española.