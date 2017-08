Millo: Es imposible aceptar que el Govern quiera un estatus de Estado en Europol

Barcelona, 30 ago (EFE).- El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha afirmado hoy que "es imposible aceptar que el Govern quiera tener en Europol un estatus como si fuera un Estado miembro", y ha relatado que la Generalitat rechazó el modelo de funcionamiento de participación en Europol que la Ertzaina sí aceptó.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, preguntado por una posible integración de los Mossos d'Esquadra en Europol como reclama el Govern, Millo ha sido tajante: "No habrá absolutamente nada que pueda hacer la Ertzaina en relación a Europol que no puedan hacer los Mossos. Mas claro no lo puedo decir. Es imposible pensarlo".

Pero sí ha dejado claro que "es difícil de aceptar, e imposible, porque el reglamento de Europol no lo permite, que la Generalitat pretenda tener un estatus en Europol como si fuera un Estado miembro".

Ha recordado así que, en España, la Unidad Nacional de Europol es quien "facilita el contacto de todas las policías que operan dentro de España para que la información fluya" y está comandada por la Policía Nacional, pero los Mossos tienen un representante en ella. "Hace tiempo que lo tiene. La información existe y se comparte".

Millo ha detallado que en la Junta de Seguridad del País Vasco "se propuso un modelo de funcionamiento de la Unidad Nacional de Europol que la Ertzaina aceptó. Y este mismo modelo la Generalitat no lo aceptó y dijo que no le gustaba y quería otro", motivo por el que en la Junta de Seguridad de Cataluña se acordó crear un grupo de trabajo en septiembre para "desarrollar el acuerdo".

Pero ha sido preguntado por las críticas del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que dijo que la policía catalana no sale "bien librada" en el reparto de información de organismos de seguridad europeos por parte de la Policía, ya que "la información que afecta a Cataluña no pasa de Madrid hacia aquí, no fluye".

"Los mandos policiales -ha sugerido Millo- es mejor que se concentren en cuestiones policiales y dejen en manos de los políticos afirmaciones que tienen un componente político. Pero no quiero polemizar con Trapero, que me merece todo el respeto, es un gran profesional, con el que he trabajado, muy bien formado y que ha trabajado y aprendido mucho de la Policía Nacional, que cuando empezó era parte de su escuela de formación".

No obstante, sí ha cargado contra el conseller de Interior por "provocar ciertas desinformaciones", al "avanzar información aún sin confirmar y generar polémica después".

A su juicio, "cuando se sale y se dice que el coche que se saltó el control no tiene que ver con el atentado y después resulta que sí, o cuando se descarta que la explosión de Alcanar tuviera que ver y después resulta que sí, o cuando anticipamos información sin pruebas científicas, contribuimos a generar confusiones".

Millo ha opinado en este sentido que "es importante ser muy cuidadoso con la información que se da porque evita confusiones". "Entiendo perfectamente el interés y voluntad de ser transparente y lo comparto. Pero a veces la transparencia lleva a explicar cosas que horas después se conforma que no son así".

Pero sobre las palabras del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, que afirmó que la célula terrorista estaba desarticulada a falta de hallar al principal sospechoso, Millo ha admitido que el ministro usó una "palabra desatinada", pero "lo dijo tras una reunión con cuerpos policiales y todo el mundo coincidía que la célula estaba neutralizada" y "no tenía capacidad de acción".