Gürtel.- Rajoy responde a Robles (PSOE) recordando Lasa y Zabala y afea a Iglesias su conexión con Venezuela

30/08/2017 - 14:23

"Para algunos, su hábitat natural es la desgracia de los demás", reprocha a la oposición

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido a los ataques del PSOE y de Unidos Podemos sobre la financiación ilegal del PP recordando a la portavoz socialista, Margarita Robles, el caso Lasa y Zabala (desaparición y asesinato de dos supuestos etarras bajo gobierno de Felipe González) y afeando a Pablo Iglesias los contratos de Venezuela e Irán con dirigentes políticos que luego fundaron el partido morado.

En su segunda intervención en el debate sobre la supuesta financiación ilegal del PP, Rajoy ha recordado que si compareció como testigo ante el tribunal que juzga el caso Gürtel fue porque lo promovió el PSOE, y ha replicado a Margarita Robles que ella también tuvo que testificar en el juicio del caso Lasa y Zabala de la llamada 'guerra sucia'.

Margarita Robles, como secretaria de Estado de Interior siendo ministro Juan Antonio Belloch, tuvo que lidiar con la investigación del caso sobre el secuestro, torturas y asesinato de los jóvenes etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en 1983. Declaró como testigo en el juicio, donde admitió que se topó con dificultades a la hora de intentar aclarar los hechos e identificar a los culpables.

LA LEY DEL EMBUDO

Rajoy ha recordado que tuvo que ir de testigo al juicio de la Gürtel porque lo pidieron las acusaciones del PSOE y ha defendido para sí la misma presunción de inocencia que tuvo Robles. En ese sentido, ha acusado a los socialistas de una "falta de equidad" y de aplicar "la ley del embudo".

"Le pido un poco de pudor, porque si no, será difícil que la tome en serio --ha espetado a Robles--. Usted no es un agente judicial, es la portavoz del grupo parlamentario de su partido, si es que usted tiene partido, que no lo sé".

Las críticas a Margarita Robles fueron secundadas por el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, quien considera que la portavoz "ya no es una persona independiente, ya mantiene las mismas tesis del PSOE, que son 'la ley del embudo'". "Consejos llevo que para mí no tengo", ha resumido.

Y sobre Podemos, Rajoy ha dicho que, si la oposición quiere hablar de la financiación del PP, a él también le interesa saber si los dirigentes de Podemos recibieron dinero de Venezuela e Irán.

"Creo que hay que aclarar algunas cosas importantes --ha subrayado--. Si hay un partido político que se ha financiado con Venezuela e Irán, me importa, y me gustaría que se den explicaciones en alguna comisión".

¿Y LA CENA RESERVADA CON JUNQUERAS?

Y ha añadido otro asunto para que lo explique Pablo Iglesias: la reunión secreta que el pasado sábado por la noche mantuvo con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en casa de un empresario de comunicación. "Eso es muy importante porque puede tener consecuencias políticas", ha sentenciado.

Hernando, por su parte, también ha replicado a Iglesias exigiendo saber dónde fue a parar el dinero que recibió Iglesias o Juan Carlos Monedero desde Venezuela antes de montar Podemos, además de acusar al líder del partido morado de "pagar cantidades miserables" a sus colaboradores en televisión.

El presidente del Gobierno ha acabado quejándose de que en la oposición "hay gente que tiene el afán de poner zancadillas" y que "para algunos, su hábitat natural es la desgracia de los demás". "Pero son gajes del oficio", ha remachado.