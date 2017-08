Cospedal remarca a la oposición que la efeméride del 18 de julio que censuran se viene repitiendo desde 2005

30/08/2017 - 18:22

La oposición reclama alguna medida de exigencia de responsabilidades porque ve insuficiente zanjar la polémica con un tuit

La ministra de Defensa, María Dolores Cospedal, ha recalcado en el Congreso que la orden militar que conmemoraba el 18 de julio de 1936 como efeméride y que los grupos de la oposición censuran, se viene repitiendo, con el mismo texto, desde 2005, con un Gobierno socialista.

Cospedal ha tenido que comparecer este miércoles ante la Comisión de Defensa del Congreso por presión de la oposición, que aprobó su citación en la Diputación Permanente pese al voto en contra del PP.

La petición de comparecencia fue promovida por el PNV y el PDeCAT, que piden responsabilidades porque tras conocerse una orden militar enviada desde la Agrupación de Apoyo Logística número 61 en la que se llamaba a conmemorar el golpe franquista del 18 de julio de 1936 que dio origen a la Guerra Civil.

La controvertida orden dice lo siguiente: "En ese día se inicia oficialmente en toda España un alzamiento cívico-militar, en el que participa la mayoría del Ejército. Es un día importante en la historia de nuestra patria que merece ser recordado para que las generaciones futuras eviten el que se produzcan las circunstancias que propiciaron el enfrentamiento bélico. Los pueblos que olvidan su historia están irremisiblemente condenados a repetirla".

En su comparecencia, Cospedal ha explicado que ese mismo texto se ha publicado cada 18 de julio desde 2005 a 2017, "por mucho que algunos clamen ahora airados y que cuando tuvieron la competencia no hicieron nada". Y ahí ha llamado la atención tanto sobre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como sobre el ex JEMAD Julio Rodríguez, asesor de Pablo Iglesias y candidato a diputado de Podemos, que criticó la orden en las redes sociales.

Los documentos de órdenes que se difunden en las unidades militares recogen, además de las guardias o los menús de comedor, estos textos breves de efeméride que, según la ministra, "carecen de normas regladas y que aparentemente nunca fueron percibidas como un problema".

La ministra ha recordado que, fue en septiembre de 2013, bajo un gobierno del PP, cuando el Jefe de Estado Mayor del Ejército anunció directrices para fijar estas efemérides que recuerden a los héroes y que sirven para consolidar la tradición y el sentimiento castrense.

YA VAN REVISADAS CASI 2.400 EFEMÉRIDES

El Instituto de Historia y Cultura Militar, ha continuado, empezó a hacer esa recopilación en 2014 y lleva ya 2.390 efemérides y aún no ha terminado, con lo que "la tarea se ha desbordado". En ese contexto es cuando se ha repetido de nuevo la mención al 18 de julio en la citada agrupación, que aún no se había revisado.

Cospedal, que ha puesto en cuestión la trascendencia de esta polémica recordando que este debate apenas duró 15 minutos en la Diputación Permanente, ha querido dejar claro que no se puede poner en duda el carácter democrático de las Fuerzas Armadas y que "la inmensísima mayoría de las FAS han demostrado haber asumido el papel que les otorga la Constitución".

Desde la oposición, la portavoz de Defensa del PSOE, Zaida Cantera, ha dicho que si en 2005 se hacía esto mal "no significa que se siga manteniendo lo que está mal y no se asuman responsabilidades". Y si en 2013 se revisaron las efemérides, ha añadido, "¿no ha habido tiempo de retirar la que se vanagloria del golpe de Estado?", sostiene.

Zaida Cantera, comandante en situación de retiro, ha criticado que la reacción de Defensa fuera un mensaje en las redes sociales sin que se hayan tomado medidas: "Por llevar las botas sucias se ha arrestado a un soldado, pero por ensalzar un golpe de Estado, como es un coronel, no pasa nada", ha denunciado.

Juan Antonio Delgado, de Unidos Podemos, ex guardia civil, le ha dicho a la ministra que algo así no ocurre en ningún país del entorno y se suma además al entierro del general Sanjurjo en Melilla o a la visita de Cospedal a la tumba de un aviador franquista. "Observo en usted cierta pasividad cuando pasan estos hechos", ha añadido, y ha pedido medidas para que no vuelva a pasar.

El secretario general de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha calificado de "grave error" incluir "el golpe de Estado franquista" entre las efemérides a celebrar y ha lamentado que no se hayan asumido responsabilidades en vez de "envolverse en la bandera" para no responder.

Por el PNV, Mikel Legarda ha censurado que el Ejército haya utilizado la palabra "alzamiento" pues supone usar "la misma terminología que el régimen usaba para edulcorar un golpe de Estado, una guerra y una dictadura". También cree que, además de un tuit, Defensa debería haber tomado medidas porque el argumento de que esta situación se venga repitiendo desde hace doce años no es excusa, "es una agravante".

EL GOLPE DE ESTADO DE 1936 Y DE 2017

En un momento del debate, la portavoz de Defensa del PDeCAT, Miriam Nogueras, ha calificado la orden militar de "apología del golpe franquista" y se ha quejado de que no haya pasado nada. "Es indecente que la contundencia que no tienen con los que ensalzan la dictadura sí la tengan con los políticos y ciudadanos de Cataluña que pacíficamente desean ser un Estado", le ha dicho a Cospedal.

"Los mismos que denuncian un golpe de Estado van a celebrar otro", ha replicado a continuación el diputado de UPN Carlos Salvador, en referencia al proceso de autodeterminación en Cataluña. "Con la misma prevención debiera preocupar a los proponentes el desafío secesionista catalán, que tiene infinitamente más gravedad. Pocos analistas creen ya que no vaya a provocar heridas civiles y la ruptura de la convivencia en Cataluña", ha añadido.

Y le ha respondido el portavoz de ERC, Joan Olòriz, que ha rechazado la comparación entre una movilización "pacífica" y el hecho por el que se ha derramado "más sangre" en la historia española. "Deja de ser una comparación política para ser otra cosa", ha criticado.

También ha hecho alusiones al tema el portavoz de Defensa del PP, Ricardo Tarno, quien sostiene que el objetivo de esta comparecencia era deslegitimar el trabajo de las Fuerzas Armadas, algo que "no sorprende en algunos, que no desean la presencia de las Fuerzas Armadas en determinados territorios".