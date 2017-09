El director de El Periódico supo del aviso de la CIA de un posible ataque en La Rambla por fuentes del Gobierno catalán

31/08/2017 - 11:23

El diario catalán asegura en su portada de este jueves que la CIA alertó a los Mossos de que se preparaba un atentado en La Rambla

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El director del diario catalán 'El Periódico', Enric Hernández, ha asegurado que fuentes del Gobierno catalán le informaron a principios de junio de que la CIA había alertado a los Mossos d'Esquadra y al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de que el Dáesh estaba preparando un atentado en Barcelona, "específicamente en La Rambla".

El responsable de este rotativo ha explicado en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, que si en su día no se publicó esta información fue para "no generar alarma" y que pensó que "se tomarían las medidas preventivas" y que el atentado perpetrado este 17 de agosto en la calle barcelonesa "no se produciría".

Aunque ha aseverado que no sabe si "se hizo o no lo suficiente" por parte de los Mossos, sí ha dicho que no tiene "la menor duda" de que la información que publica 'El Periódico' es veraz. Según sostiene, tras los atentados consiguieron que la fuente original --que ha rechazado revelar por secreto profesional-- les remitiese el informe del que le habían hablado miembros del Ejecutivo autonómico a principios de junio.

"Lo que figura en el escrito que recibo con posterioridad es literalmente lo mismo que me relatan a principios de junio las fuentes gubernamentales catalanas, con frases calcadas", ha expresado.

Asimismo, ha aclarado que el texto que acompaña a la información de 'El Periódico' no es el informe original, sino que es una mera reproducción del contenido del texto, y que han preferido no difundir el texto que remitido a este diario.

"CON FINES DE INTELIGENCIA"

Según se recoge en la información del periódico catalán, el autodenominado Estado Islámico, siempre según el informe de la CIA, pretendía atentar en "zonas turísticas muy concurridas", "específicamente en La Rambla".

La inteligencia estadounidense, hablando eso sí de "información no corroborada de veracidad desconocida", habría informado a la Policía catalana, a las fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De esta manera, la CIA habría trasladado esto al conocimiento de las fuerzas españolas "con fines de inteligencia".